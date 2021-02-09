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В Сенате США идут слушания об импичменте Трампу
Источник материала: ОНТ
В Сенате США стартовал импичмент Дональду Трампу. Это уже второй процесс. Демократы считают экс-президента ответственным за штурм Капитолия в Вашингтоне.
А вот большинство республиканцев дали понять, что проголосуют за оправдательный приговор. Адвокаты Трампа настаивают, что судебный процесс неконституционный, а их подзащитный просто воспользовался свободой слова, когда сказал своим сторонникам «драться как в аду».
При этом новый президент США Джо Байден от импичмента Трампа устранился.
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В Сенате США стартовал импичмент Дональду Трампу. Это уже второй процесс. Демократы считают экс-президента ответственным за штурм Капитолия в Вашингтоне. А вот...
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