В Сенате США идут слушания об импичменте Трампу

Источник материала: ОНТ

В Сенате США стартовал импичмент Дональду Трампу. Это уже второй процесс. Демократы считают экс-президента ответственным за штурм Капитолия в Вашингтоне.





А вот большинство республиканцев дали понять, что проголосуют за оправдательный приговор. Адвокаты Трампа настаивают, что судебный процесс неконституционный, а их подзащитный просто воспользовался свободой слова, когда сказал своим сторонникам «драться как в аду».

При этом новый президент США Джо Байден от импичмента Трампа устранился.

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