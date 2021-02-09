В Латвии запретили вещание 16 российских телеканалов

Источник материала: ОНТ

Латвия запретила ретрансляцию ещё 16 российских телеканалов.

Как сообщили в Национальном совете по электронным СМИ, причина в том, что не получена информация, кто будет представлять эти каналы в балтийской стране. Решение вступит в силу в ночь на 10 февраля.

При этом зрителей предупреждают о штрафах даже не за распространение, а за просмотр нелегальных каналов, подразумевая российские. То есть запреты ударят по карману граждан.

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