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В Латвии запретили вещание 16 российских телеканалов

09.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Латвия запретила ретрансляцию ещё 16 российских телеканалов. 

Как сообщили в Национальном совете по электронным СМИ, причина в том, что не получена информация, кто будет представлять эти каналы в балтийской стране. Решение вступит в силу в ночь на 10 февраля.

При этом зрителей предупреждают о штрафах даже не за распространение, а за просмотр нелегальных каналов, подразумевая российские. То есть запреты ударят по карману граждан.

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Латвия запретила ретрансляцию ещё 16 российских телеканалов.  Как сообщили в Национальном совете по электронным СМИ, причина в том, что не получена информация, кто...
 
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