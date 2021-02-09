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Тихановская объявила стратегию победы белорусов

09.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Мы побеждаем, когда работаем сообща».

Тихановская объявила стратегию победы белорусов

9 февраля, спустя полгода с даты выборов, Светлана Тихановская объявила открытую стратегию победы белорусов. Она опубликована на сайте belarusvision.org

Также подробнее о стратегии можно узнать из видеообращения:

— Эта стратегия объединяет действия всех демократических сил: Офиса и Кабинета Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного Антикризисного Управления, штаба Цепкало, партнерских инициатив, говорится в обращении экс-кандидата в президенты.

— У каждой структуры свои инструменты и компетенции, и каждая структура разработала свои проекты, которые разными методами позволяют нам прийти к общей цели — переговорам о новых выборах.

Авторы стратегии открыты к участию в ее совершенствовании всех заинтересованных: свое мнение и предложения можно прислать в чат-бот Офиса Светланы Тихановской @AskOffice_Bot.

— Каждый может присоединиться к названным кампаниям или создать свою. Главное — действовать вместе. Ведь мы побеждаем, когда работаем сообща, — говорится в обращении Тихановской.

 
 
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