На МКАД Nissan влетел в стоящий Hyundai - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 9 февраля на МКАД. Об этом сообщили в столичной ГАИ.





По предварительной информации, водитель Nissan ехал со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. При перестроении он не учел погодные условия, поэтому автомобиль ушел в неуправляемый занос и врезался в стоящий на обочине Hyundai.

В результате ДТП водитель и пассажир Nissan оказались заблокированы в салоне. Их при помощи специнструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу.