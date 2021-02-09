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На МКАД Nissan влетел в стоящий Hyundai - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 9 февраля на МКАД. Об этом
По предварительной информации, водитель Nissan ехал со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. При перестроении он не учел погодные условия, поэтому автомобиль ушел в неуправляемый занос и врезался в стоящий на обочине Hyundai.
В результате ДТП водитель и пассажир Nissan оказались заблокированы в салоне. Их при помощи специнструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу.
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Из автомобиля пострадавших при помощи специнструмента доставали спасатели.
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