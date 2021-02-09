Представлено новое поколение супербайка Suzuki Hayabusa

Источник материала: Tut.by

Один из самых известных супербайков в мире сменяет поколения — компания Suzuki поделилась подробностями о третьей генерации мотоцикла Hayabusa. Новинка приходит на смену прежнему байку, который выпускался 13 лет.





Новая Hayabusa представлена в узнаваемом дизайне. Из основных особенностей — плавный и наклонный силуэт с острыми и резкими линиями и рельефными поверхностями, двухцветная окраска с использованием разных цветов для основного корпуса и мелких деталей вокруг воздухозаборников, на боковых обтекателях и в задней части мотоцикла. На внешних краях воздухозаборников размещены поворотники со встроенными габаритными огнями.





Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1340 см3 с жидкостным охлаждением на новой Hayabusa оснащен электронной системой управления дроссельной заслонкой («Ride-by-Wire») и переработанным впускным и выпускным механизмом. Он развивает 187 л.с. и 150 Нм крутящего момента и соответствует экологическим нормам «Евро-5».





Первую «сотню» байк снаряженной массой 264 кг (это на 4 кг легче предшественника) разменивает за 3,2 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 км/ч (имеется также активный ограничитель скорости, позволяющий устанавливать скоростной лимит, который не должен превышать мотоцикл в определенных условиях — например, при передвижении по городу или на гоночной трассе).





Также мотоцикл получил новую систему S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System), которая позволяет изменять режимы работы двигателя и выбирать настройки для пяти различных электронных систем управления, включая переключатель режима мощности, контроль тяги и контроль торможения двигателем.





В Европе продажи нового Hayabusa начнутся в конце февраля этого года, позже мотоцикл появится на рынках других стран, включая Северную Америку и Японию.