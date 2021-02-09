Источник материала: Хартия'97

Межпланетный зонд из ОАЭ вышел на орбиту вокруг Марса 9.02.2021, 20:15

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Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года на планете.

Космический зонд Hope ("Надежда"),построенный в Объединённых Арабских Эмиратах, вышел на орбиту вокруг Марса. Агентство Associated Press называет это достижение "триумфом арабского мира", передает svoboda.org .

Центр управления полётом сообщил, что зонд за семь месяцев преодолел 300 миллионов миль и начал обращаться по орбите вокруг Марса.

A spacecraft from the United Arab Emirates has swung into orbit around Mars in a triumph for the Arab world. Mission controllers announced that the craft reached the end of its nearly seven-month, 300-million-mile journey and began circling the red planet. https://t.co/OA2FOaA7sF — The Associated Press (@AP) February 9, 2021

Объединённые Арабские Эмираты стали пятым государством-участником космических экспедиций к Марсу для изучения этой планеты.

Цель нынешней миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое больше земного. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы и пылевые бури.

Hope is in orbit! Ground teams in Dubai have confirmed the end of the Hope spacecraft’s Mars Orbit Insertion burn.



This makes the United Arab Emirates the fifth entity to place a spacecraft into orbit around Mars. https://t.co/RL7kFP4XcH pic.twitter.com/tEcr2DoOXb — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 9, 2021

Зонд оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

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