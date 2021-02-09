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Межпланетный зонд из ОАЭ вышел на орбиту вокруг Марса

09.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Межпланетный зонд из ОАЭ вышел на орбиту вокруг Марса

  • 9.02.2021, 20:15
  • 1,229
Межпланетный зонд из ОАЭ вышел на орбиту вокруг Марса

Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года на планете.

Космический зонд Hope ("Надежда"),построенный в Объединённых Арабских Эмиратах, вышел на орбиту вокруг Марса. Агентство Associated Press называет это достижение "триумфом арабского мира", передает svoboda.org.

Центр управления полётом сообщил, что зонд за семь месяцев преодолел 300 миллионов миль и начал обращаться по орбите вокруг Марса.

Объединённые Арабские Эмираты стали пятым государством-участником космических экспедиций к Марсу для изучения этой планеты.

Цель нынешней миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое больше земного. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы и пылевые бури.

Зонд оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

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Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года на планете.
 
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