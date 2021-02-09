Источник материала: Хартия'97

Литва: При строительстве БелАЭС режим не выполнил 21 из 29 рекомендаций МАГАТЭ 9.02.2021, 20:09

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Вильнюс призывает приостановить ввод Островецкой АЭС.

Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики (VATESI) призывает режим Лукашенко приостановить ввод Белорусской АЭС в эксплуатацию до выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов станции и решения иных вопросов ее безопасности.

«Представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) продолжают заявлять, что стресс-тесты БелАЭС не выявили никаких недостатков безопасности в проекте. Мы считаем такой подход безответственным и недопустимым», — говорится в сообщении на сайте литовского ядерного регулятора.

В VATESI подчеркнули, что МАГАТЭ после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии «постепенно обновило все стандарты безопасности, устанавливающие общую и конкретную безопасность. требования к проектированию и эксплуатации АЭС».

«Таким образом, мнение Беларуси о том, что рекомендации по итогам стресс-тестов являются дополнительными требованиями и не должны учитываться при принятии решений о вводе в эксплуатацию и при эксплуатации БелАЭС, неверно», — отметили в инспекции.

«Нынешний международный обзор плана действий Беларуси [по итогам стресс-тестов] показывает, что спустя два года после выдачи рекомендаций экспертов 21 из 29 рекомендаций не были выполнены (в национальном плане действий 23 мероприятия. — БелаПАН.), — утверждают в литовском ядерном регуляторе. — Утверждается, что восемь рекомендаций были выполнены, по крайней мере частично. Оставшиеся рекомендации так же важны и должны быть выполнены немедленно. Мы призываем завершить вероятностную оценку сейсмического воздействия и обоснование безопасности всех структурных систем и компонентов».

Беларусь, по мнению профильной литовской инспекции, «до сих пор не решила поднятые Литвой вопросы безопасности, которые касаются выбора и оценки площадки, устойчивости проекта БелАЭС к крушению коммерческого самолета» и др.

«Белорусская АЭС находится недалеко от границы ЕС, вблизи густонаселенных районов, потому мы призываем белорусские власти незамедлительно выполнить все рекомендации. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация энергоблока № 1 АЭС должны быть остановлены до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности», — считают в VATESI.

В рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС 9—10 февраля площадку атомной станции посещает команда экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG). По результатам посещения эксперты подготовят предварительный отчет. Кроме того, предполагается, что в мае—июне состоится полуторанедельный визит экспертов ENSREG, по итогам которого будет выпущен полноформатный отчет.

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