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Литва: При строительстве БелАЭС режим не выполнил 21 из 29 рекомендаций МАГАТЭ
Источник материала: Хартия'97
Литва: При строительстве БелАЭС режим не выполнил 21 из 29 рекомендаций МАГАТЭ
Вильнюс призывает приостановить ввод Островецкой АЭС.
Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики (VATESI) призывает режим Лукашенко приостановить ввод Белорусской АЭС в эксплуатацию до выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов станции и решения иных вопросов ее безопасности.
«Представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) продолжают заявлять, что стресс-тесты БелАЭС не выявили никаких недостатков безопасности в проекте. Мы считаем такой подход безответственным и недопустимым», —
В VATESI подчеркнули, что МАГАТЭ после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии «постепенно обновило все стандарты безопасности, устанавливающие общую и конкретную безопасность. требования к проектированию и эксплуатации АЭС».
«Таким образом, мнение Беларуси о том, что рекомендации по итогам стресс-тестов являются дополнительными требованиями и не должны учитываться при принятии решений о вводе в эксплуатацию и при эксплуатации БелАЭС, неверно», — отметили в инспекции.
«Нынешний международный обзор плана действий Беларуси [по итогам стресс-тестов] показывает, что спустя два года после выдачи рекомендаций экспертов 21 из 29 рекомендаций не были выполнены (в национальном плане действий 23 мероприятия. — БелаПАН.), — утверждают в литовском ядерном регуляторе. — Утверждается, что восемь рекомендаций были выполнены, по крайней мере частично. Оставшиеся рекомендации так же важны и должны быть выполнены немедленно. Мы призываем завершить вероятностную оценку сейсмического воздействия и обоснование безопасности всех структурных систем и компонентов».
Беларусь, по мнению профильной литовской инспекции, «до сих пор не решила поднятые Литвой вопросы безопасности, которые касаются выбора и оценки площадки, устойчивости проекта БелАЭС к крушению коммерческого самолета» и др.
«Белорусская АЭС находится недалеко от границы ЕС, вблизи густонаселенных районов, потому мы призываем белорусские власти незамедлительно выполнить все рекомендации. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация энергоблока № 1 АЭС должны быть остановлены до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности», — считают в VATESI.
В рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС 9—10 февраля площадку атомной станции посещает команда экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG). По результатам посещения эксперты подготовят предварительный отчет. Кроме того, предполагается, что в мае—июне состоится полуторанедельный визит экспертов ENSREG, по итогам которого будет выпущен полноформатный отчет.
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Вильнюс призывает приостановить ввод Островецкой АЭС.
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