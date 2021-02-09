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«Живой лед» на М1: едешь, а со встречной полосы в тебя фургон летит

09.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Живой лед» на М1: едешь, а со встречной полосы в тебя фургон летит

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  • 9.02.2021, 19:49
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«Живой лед» на М1: едешь, а со встречной полосы в тебя фургон летит

О сегодняшнем состоянии трассы М1.

О сегодняшнем состоянии трассы М1 (БрестМинск — граница России) сообщил читатель onliner.by. Точнее, он прислал в чат-бот видео, которое говорит само за себя: едешь, а со встречной полосы в тебя фургон летит.

Инцидент произошел на участке трассы М1, пролегающем недалеко от города Жодино. Наш читатель ехал по крайней левой полосе, но тому есть объяснение.

— «Живой лед» на М1 в правой полосе. В левой хоть как-то можно ехать, — рассказал автор видео.

Во встречном направлении ехал фургон, и что-то у водителя пошло не так.

Нужно отдать должное: человек за рулем до последнего пытался удержать автомобиль хотя бы на нужной половине дороги. Машина виляла, пока в конце концов не оказалась на разделительной полосе, подняв фонтан снега. Разделительного ограждения на этом участке трассы нет, от встречного столкновения водителей уберегло разве что чудо.

— Фургон не перевернулся, по рации была информация, что все хорошо — повезло, — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео.

Несмотря на то, что трасса выглядит почищенной, проезжая часть, по словам нашего читателя, была очень скользкой.

— Фуры закатывают воду после соли, а трассу просто посыпают, не убирая талый снег. От границы РФ до этого места ни одной «посыпалки» и не было, а это порядка 200 км от границы до этого места, — рассказал собеседник.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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