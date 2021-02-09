Из заснеженных дорог Минск погрузился в 10-балльные пробки

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Снегопад стал главным ньюсмейкром этого утра - наиболее сложной ситуация оказалась в столице. Многие сегодня опоздали на работу - из-за ДТП на некоторых участках даже пришлось менять маршруты общественного транспорта, аварии под контактной сетью временно парализовали движение троллейбусов.

Пробки были не только в центре - многокилометровые заторы на МКАД и развязках. Владимир Королев весь день следит за дорожной обстановкой.

Этим утром многие водители пожалели о том, что не оставили свои автомобили дома. Из заснеженных дорог город погрузился в 10-балльные пробки. В Минске и других городах введен план "Погода".

С самого утра многокилометровые заторы на МКАД, а также на развязках и подъездах к кольцевой. Мелкие аварии тормозят движение, вызывая еще большие заторы. С 6 утра в столице ГАИ ввела план "Погода", аналогичные мероприятия действуют в Минской и Гомельской областях.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Это значит, что на дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые не только оказывают помощь участникам дорожного движения, но также обеспечивают безопасные условия движения. Это организация беспрепятственного движения общественного транспорта, сопровождение колонн снегоуборочной техники, регулирование потоков движения".

На расчистку только в Минске задействованы 830 единиц спецтехники, из них 140 самосвалов. Колонны работают без остановки. В первую очередь расчищают основные магистрали и каркасные улицы. Дорожники просят не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Татьяна Сподобаева, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "ГАИ рекомендует отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Если воспользовались, то нужно держать дистанцию, боковой интервал, не совершать резких маневров, не обгонять и тормозить плавно".

Общественный транспорт сегодня также испытывал трудности в работе - ситуацию усугубляло не только состояние дорог, но и аварии. Из-за ДТП были временно остановлены более десятка троллейбусных маршрутов. Задержка составляла до 40 минут. Некоторые маршруты пустили в обход места заторов.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Ухудшились и дорожные условия. Увеличились ДТП практически вдвое, но речь идет о ДТП без пострадавших. ГАИ сопровождает колонны дорожной техники, обеспечивают проезд общественного транспорта".

По прогнозам синоптиков, снегопад в Беларуси продолжится и в ближайшие дни.