Тихановская объявила стратегию победы белорусов

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила открытую стратегию победы белорусов.





«Эта стратегия объединяет действия всех демократических сил: Офиса и Кабинета Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало, партнерских инициатив.

«У каждой структуры свои инструменты и компетенции, и каждая структура разработала свои проекты, которые разными методами позволяют нам прийти к общей цели – переговорам о новых выборах», — отметила политик.

Каждый может высказать свое мнение и внести свои предложения к стратегии – для этого пишите в чат-бот Офиса Светланы Тихановской @AskOffice_Bot. Каждый может присоединиться к названным кампаниям или создать свою.

«Главное — действовать вместе. Ведь мы побеждаем, когда работаем сообща», — считают в штабе Тихановской.