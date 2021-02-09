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Тихановская объявила стратегию победы белорусов

09.02.2021 21:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила открытую стратегию победы белорусов.

Тихановская объявила стратегию победы белорусов

«Эта стратегия объединяет действия всех демократических сил: Офиса и Кабинета Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало, партнерских инициатив.

«У каждой структуры свои инструменты и компетенции, и каждая структура разработала свои проекты, которые разными методами позволяют нам прийти к общей цели – переговорам о новых выборах», — отметила политик.

Каждый может высказать свое мнение и внести свои предложения к стратегии – для этого пишите в чат-бот Офиса Светланы Тихановской @AskOffice_Bot. Каждый может присоединиться к названным кампаниям или создать свою.

«Главное — действовать вместе. Ведь мы побеждаем, когда работаем сообща», — считают в штабе Тихановской.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила открытую стратегию победы белорусов.
 
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