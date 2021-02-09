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Тихановская объявила стратегию победы белорусов
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила открытую стратегию победы белорусов.
«Эта стратегия объединяет действия всех демократических сил: Офиса и Кабинета Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало, партнерских инициатив.
«У каждой структуры свои инструменты и компетенции, и каждая структура разработала свои проекты, которые разными методами позволяют нам прийти к общей цели – переговорам о новых выборах», — отметила политик.
Каждый может высказать свое мнение и внести свои предложения к стратегии – для этого пишите в чат-бот Офиса Светланы Тихановской @AskOffice_Bot. Каждый может присоединиться к названным кампаниям или создать свою.
«Главное — действовать вместе. Ведь мы побеждаем, когда работаем сообща», — считают в штабе Тихановской.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила открытую стратегию победы белорусов.
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