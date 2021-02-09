В США назвали причину крушения вертолета Коби Брайанта

Источник материала: Tut.by

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) объявил, что пилот Ара Забоян, управлявший вертолетом Коби Брайнта, нарушил правила визуального полета и это привело к трагедии. Об этом председатель NTSB Роберт Сумвальт сообщил Associated Press .



Reuters

Причиной крушения вертолета признана пространственная дезориентация пилота. Ара Забоян управлял вертолетом по правилам визуального полета, это означает, что он должен был видеть, куда движется. Также отмечается, что пролет через облака считается нарушением государственных стандартов. Предполагается, что пилот потерял ориентацию задолго до крушения. В итоге вертолет резко накренился и врезался в холмы.

Эта модель вертолетов не была оборудована черными ящиками, но, несмотря на это, комиссии удалось провести экспертизу двигателей и винтов вертолета, которая не выявила признаков «катастрофической механической поломки».

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек разбились на вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.

По данным судмедэкспертов, пилот перед полетом не употреблял ни алкоголь, ни наркотические средства.

Коби Брайант на протяжении всей карьеры играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», став пятикратным чемпионом НБА. В составе сборной США он завоевал две золотые медали на Олимпийских играх.