ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США назвали причину крушения вертолета Коби Брайанта

09.02.2021 21:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) объявил, что пилот Ара Забоян, управлявший вертолетом Коби Брайнта, нарушил правила визуального полета и это привело к трагедии. Об этом председатель NTSB Роберт Сумвальт сообщил Associated Press.


Reuters

Причиной крушения вертолета признана пространственная дезориентация пилота. Ара Забоян управлял вертолетом по правилам визуального полета, это означает, что он должен был видеть, куда движется. Также отмечается, что пролет через облака считается нарушением государственных стандартов. Предполагается, что пилот потерял ориентацию задолго до крушения. В итоге вертолет резко накренился и врезался в холмы.

Эта модель вертолетов не была оборудована черными ящиками, но, несмотря на это, комиссии удалось провести экспертизу двигателей и винтов вертолета, которая не выявила признаков «катастрофической механической поломки».

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек разбились на вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.

По данным судмедэкспертов, пилот перед полетом не употреблял ни алкоголь, ни наркотические средства.

Коби Брайант на протяжении всей карьеры играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», став пятикратным чемпионом НБА. В составе сборной США он завоевал две золотые медали на Олимпийских играх.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот вертолета потерял ориентацию в пространстве, оказавшись в облаке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская объявила стратегию победы белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by