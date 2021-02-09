Источник материала:
Хартия'97
«Скоро весна и мы уже готовы»: Брестчане вышли на протесты с плакатами
Фотофакт.
Жители
Бреста вышли на протесты с плакатами.
«Скоро весна и мы уже готовы», «Не будзе размовы, пакуль людзі ў палоне», «Свободу Полине Шарендо», - с такими плакатами жители Бреста вышли на вечерние акции протеста.
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Брест
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