Источник материала: Хартия'97

В Мьянме продолжаются протесты за демократию 9.02.2021, 20:42

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Между протестующими и силовиками произошли столкновения.

Во вторник, 9 февраля, в Мьянме снова протестовали против военного переворота в стране. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, которые переросли в стрельбу.

Об этом сообщило агентство Reuters .

Сегодня впервые с начала протестов против госпереворота в Мьянме произошли столкновения с кровопролитием. Ранения получили обе стороны столкновений. Одна женщина получила тяжелое ранение в голову. Врачи считают, что она вряд ли выживет.

Медицинская помощь понадобилась еще трем людям, которые, предварительно, получили ранения от резиновых пуль. Силовики стреляли из огнестрельного оружия преимущественно вверх. Также митингующих разгоняли водометами.

В то же время государственное телевидение Мьянмы заявило о раненых среди представителей полиции. Это также стало первым признанием наличия протестов в стране после переворота.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные задержали президента и захватили власть в стране. На такой шаг они пошли из-за поражения на выборах.

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