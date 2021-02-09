Не успел обнаружить противоправных действий со стороны Тихановского: в суде заслушали еще одного милиционера

Милиционер Александр Хваленя 9 февраля дал показания по «делу Тихановского» в качестве потерпевшего в суде Октябрьского района Гродно.





Сегодня в суде продолжился процесс по инциденту на Советской площади в Гродно, после которого были задержаны Сергей Тихановский и еще около десяти человек.

Трое фигурантов — Дмитрий Фурманов, Евгений Розниченко и Владимир Книга — обвиняются в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Розниченко и Книгу также обвиняют в насилии над сотрудниками милиции.

Пострадавших четверо — милиционеры Ленинского РОВД Гродно Владимир Козловский и Александр Хваленя, омоновцы Дмитрий Рахунок и Виктор Будник. Государственный обвинитель — Никита Мысливец, дело рассматривает судья Ольга Бекушева.

Инцидент произошел 29 мая прошлого года на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно. Женщина в кепке начала цепляться за блогера Сергея Тихановского, который пытался от нее уйти. На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Возникла потасовка, во время которой один из сотрудников милиции Владимир Козловский оказался на земле .

Александру Хвалене 37 лет. Он работает старшим участковым инспектором Ленинского РОВД Гродно, у него высшее образование. 29 мая прошлого года он вместе с Владимиром Козловским работал на Советской площади в Гродно, где шел сбор подписей за кандидата в президенты. Они входили в информационную группу, разъясняли собравшимся законы и поддерживали порядок. Для работы ему выдали мегафон и информационный жилет группы.

Как рассказал Хваленя в суде, они размещались в административном здании рядом с площадью. Козловский получил по радиостанции сигнал о том, что нужно выйти на Советскую площадь, с какой целью не уточнялось. Там к ним подошли две женщины и сказали, что между мужчиной и женщиной происходит конфликт, показали, в каком направлении. Милиционеры пошли на громкий разговор. Хваленя увидел женщину и Тихановского.

«Я знал Тихановского по глобальному интернету, а также по служебной деятельности», — пояснил Хваленя.

Тихановский начал отходить в толпу. Хваленя, как и Козловский, взял Тихановского за руку, «чтобы привлечь его внимание».

По словам потерпевшего милиционера, толпа начала сжиматься и он увидел, что Козловского ударили по голове. Сам Хваленя почувствовал удар по спине и ноге. Милиционер также сообщил, что у него сорвали видеорегистратор и повредили мегафон. В тот же день участковый самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Когда Хваленя увидел вдалеке лежащего на земле Козловского, решил, что Тихановский положил его на землю, и пошел за блогером. Вскоре Тихановского задержал ОМОН. Люди мешали посадить задержанных в служебную машину, начали ее окружать, сломали дверь микроавтобуса. ОМОН встал в цепочку, чтобы оттеснить людей, рассказал Хваленя.

Он отметил, что не успел обнаружить никаких противоправных действий в действиях Тихановского на тот момент. Он объяснил, что его напарник Козловский взглядом показал ему на Тихановского, поэтому он решил, что именно тот уложил напарника на землю.

В суде объявлен перерыв.