Елисеев: В чем заблуждается Тихановская

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Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев — о сказанном во время объявления стратегии победы.





— В своем сегодняшнем обращении Светлана Тихановская посетовала на то, что «мы все переоценили рациональность Лукашенко». Это большое заблуждение, — пишет Андрей Елисеев.

Это большое заблуждение. Наоборот —рациональность (и жестокость) Лукашенко для сохранения своей власти была если не всеми, то очень многими участниками политического процесса недооценена или оценивалась ими через призму собственной системы ценностей.

Он совершенно осознанно — и рационально — дал сигнал о жестоком подавлении протестов практически всеми силовыми ведомствами, а также вовлек в этот процесс и местные власти (исполкомы) через создание местных «штабов», чтобы максимально замарать их всех кровью и обрезать дорогу к отступлению.

Он также вовлек каждую местную администрацию, каждый районный и городской исполком в электоральные махинации – именно так работает избирательная система в Беларуси.

Он здорово отыграл кремлевскую карту, использовав Кремль как своеобразный заградительный отряд за белорусскими силовиками (мол, будете чудить или не исполнять приказы, Путин поможет и вам не поздоровится).

Он также абсолютно беспредельно (но рационально!) репрессировал Координационный Совет либо вытеснил его ключевых членов за пределы Беларуси, поскольку организация подлинной альтернативной политической повестки осенью 2020 года нуждалась в авторитетных лидерах на местах.

Лукашенко не мыслит и никогда не мыслил в категориях общественного блага. Если для сохранения власти нужно сделать белорусов вдвое беднее, чтобы усилить контроль государства и разбить сопротивление, он это сделает (уже делает).

Если для продления своего правления нужно раздуть гражданскую войну или как минимум крайнюю неприязнь по политическому признаку в обществе, он это сделает (уже делает).

Если понадобится, он даже военную провокацию на границах Литвы, Польши или Украины организует.

Рациональность Лукашенко необходимо рассматривать не через призму каких бы то ни было последствий для белорусской экономики, общества и даже государственного суверенитета, а исключительно через призму сохранения контроля за силовиками и вертикалью власти, а также обеспечения лояльности Кремля. Всё. Это и есть его три опоры.

Удивляет то, что Тихановская до сей поры не сосредоточилась на самой слабой из этих опор — вертикали власти. Именно райисполкомы и горисполкомы, кстати говоря, отвечали за спецоперацию «делегаты для Всенародного белорусского собрания» вместе с президентской Администрацией. Не силовики и не Кремль контролировали процесс отбора «делегатов» на местах. За полгода исполкомовцам не было предложено никакого альтернативного варианта их политического будущего. Либо треснет одна из трех опор и Лукашенко «уйдут» в результате раскола его окружения, либо он заключит взаимовыгодный пакт с Кремлем и будет править бесконечно.

Никаких переговоров с его стороны типа цивилизованных круглых столов не будет.