Разговорчики в сети: «Журналистки в клетке. Особо опасные преступники, надо полагать»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на первый день суда над журналистками «Белсата».

9 февраля начался суд по делу двух журналисток «Белсата» Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой (Андреевой). Почти три месяца они провели в СИЗО. Правозащитники признали их политзаключенными.





Вот как на первый день суда над журналистками отреагировали их коллеги и лидеры мнений.

Андрей Бастунец , председатель Белорусской ассоциации журналистов: «Журналистки Даша Чульцова и Катя Андреева (Бахвалова) перед судом, в клетке. Особо опасные преступники, надо полагать.

«Преступление совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штатива и жилетов с надписью «Пресса»».

Ну вот расскажите мне, чего хотели добиться организаторы этого постыдного процесса?

Неужели их административные мозги не понимали, какую реакцию может вызвать заключение журналисток под стражу за репортаж с массовой акции? На уже почти три месяца? В нечеловеческие условия белорусских тюрем? На этот суд, в конце концов?

Ну что же, смотрите. Это и есть «страшные лица белорусского протеста».





Дмитрий Дрозд , историк: «Уже стало общепринятым сравнивать нынешние репрессии со сталинскими. Однако сегодняшний процесс над журналистками Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, вряд ли мог пройти в те времена.

Во-первых, на показательные процессы выносили только те дела, которые имели хоть какую-то правдоподобность. Например, военных обвиняли в шпионаже или подготовке военного заговора. Секретарей райкомов, председателей райисполкомов, сельсоветов и колхозов... – во вредительстве.

Во-вторых, показательные процессы серьезно готовились. Все обвиняемые проходили обработку. Их запугивали, угрожали, избивали, связывали протоколами допросов, показаниями свидетелей, личными признаниями.

Делалось все, чтобы на суде они не заговорили, не рассказали правду о пытках и фальсификациях, не отказались от показаний.

В-третьих, создавалось общественное мнение. Рабочие и крестьяне в газетах требовали «Расстрелять как бешеных собак» этих врагов народа, фашистов, в словах не стеснялись.

Сейчас в общем-то делается то же самое – но то, что проходило при полной монополии на информацию у большевиков, абсолютно не проходит сейчас.

В-четвертых, совершенно неудачно выбраны жертвы для показательной порки. Красивые молодые девушки, пострадавшие за исполнение своих профессиональных журналистских обязанностей, очевидно, вызывают больше симпатии, чем ненависти. Только совершенно конченный ябатька может желать им зла. (…)

Делом Катерины и Дарьи (как и в десятках других проходящих сейчас судилищах) режим говорит белорусскому народу: защищая свою незаконную власть, мы плюем на законы и можем осудить любого по любой статье. Но в этом никто и не сомневается. Они всех нас готовы поубивать, не то что засудить. И цель всех подобных процессов: запугивание, уничтожение способности к сопротивлению. Как нацисты за убитого солдата убивали десяток мирных жителей и сжигали деревни».





Напомним, что суд по делу Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой возобновится 16 февраля. Начало заседания в 14:30.