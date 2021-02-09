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Соцопрос: Бабарико обставляет Лукашенко, но политизация белорусов ослабевает

09.02.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Виктор Бабарико действительно мог бы стать сильным конкурентом Александра Лукашенко на минувших выборах. В свежем соцопросе Chatham House нынешний политзаключенный Бабарико опережает Лукашенко по популярности. Потому-то, надо думать, власть и позаботилась, чтобы бывший глава «Белгазпромбанка» оказался минувшим летом не в избирательном бюллетене, а в СИЗО КГБ.

Соцопрос: Бабарико обставляет Лукашенко, но политизация белорусов ослабевает

По данным январского опроса Chatham House, 35,3% белорусов-горожан считают, что наиболее достойным президентом был бы Бабарико, а 23,9% отдают предпочтение Лукашенко (при этом респонденты могли выбрать три фамилии из предложенного списка).

 

Так кто же победил 9 августа?

К опросам на белорусскую тематику, которые под эгидой лондонского Chatham House координирует политолог Рыгор Астапеня, наш земляк, кое-кто относится скептично: во-первых, они делаются через интернет, во-вторых, охватывают только горожан.

Но при этом стоит иметь в виду, что в городах живет уже около 78% белорусов. Ошибка же выборки из 926 человек, по уверению авторов исследования, не превышает 3,22%. Можно предположить, что поскольку сельчане в целом более консервативны, то среди них поддержка Лукашенко и его политики выше. Но вряд ли с точностью до наоборот.

В любом случае исследования, которые презентует Астапеня, дают интересную пищу для размышлений и ломают ряд стереотипов, характерных как для дискурса властей, так и для дискурса противников режима.

В частности, разрушается миф о всенародной поддержке Лукашенко и его сокрушительной победе на минувших выборах. По данным январского исследования Chatham House, на выборах 9 августа за Лукашенко проголосовало 21,2% респондентов, за Светлану Тихановскую — 50,4%.

Соцопрос: Бабарико обставляет Лукашенко, но политизация белорусов ослабевает

Напомню, что речь идет о горожанах, владеющих интернетом. Но даже если среди сельчан поддержка президента-инкумбента была выше, то все равно никак не выплясывается 80%.

При этом 61,3% убеждены, что итоги выборов были сфальсифицированы, 58,6% полностью поддерживают мирные протесты. Только 20,4% полностью или скорее согласны с утверждением, что Лукашенко близок к народу и выражает его интересы. 71,5% полностью или скорее согласны с тем, что в августе после выборов силовики проявили чрезмерное насилие.

В общем, исследование показывает, что огромная часть общества недовольна властью, не верит ей и отнюдь не разделяет ее брутальные методы.

 

Налицо серьезный раскол общества

Вместе с тем идеологема противников Лукашенко, гласящая, что он — президент лишь ОМОНа, тоже некорректна. Авторы исследования определили, что ядро протеста составляют примерно 37% опрошенных, кроме того, выделяются группы «наблюдателей» (20%), «скептиков» (9%), «безразличных» (16%). И наконец, 18% исследователи относят к «бастиону Лукашенко».

Астапеня считает, что слабая работа с пассивным болотом — это стратегическая ошибка лидеров протеста.

При этом бело-красно-белый флаг (БЧБ) и герб «Погоня» считают близкими себе 32,6%, а красно-зеленый флаг и государственный герб Беларуси — 41,4% участников опроса. 23,6% полностью или скорее согласны с утверждением, что БЧБ — фашистский флаг, который следует запретить.

То есть на самом деле мы имеем дело с серьезным расколом общества. И хотя власти объявили 2021-й годом народного единства, де-факто их нынешняя политика лишь углубляет этот раскол.

К слову, Совмин на днях утвердил республиканский план мероприятий по проведению года народного единства. Среди пунктов, например, проведение специального автомотовелопробега. Впору перефразировать классику: ударим автопробегом по расколу нации! Также запланированы разработка методических рекомендаций для учреждений образования (все в лучших традициях бюрократизма!), «повышение правовой грамотности и правовой культуры детей и молодежи».

Последнее особо умиляет на фоне того, что последние полгода молодежь видит (а многие и на своей шкуре испытали) эту самую правовую культуру в исполнении людей с дубинками, метелящих манифестантов почем зря, узнает, что суды лепят дикие сроки за то, что кто-то бросал растительность с клумбы в сторону сотрудников ОМОНа или выкатил тележки из магазина на проезжую часть. Можно подумать, после этого какие-то лекции убедят, что у нас расцвет демократии, правовое государство и самый гуманный суд в мире.

Соцопрос: Бабарико обставляет Лукашенко, но политизация белорусов ослабевает

Тем временем власти усиленно готовятся к предполагаемому весеннему всплеску протестов. Продолжаются суды с показательно жестокими наказаниями. Законы в спешном порядке затачиваются так, чтобы можно было за любой пустяк упечь в тюрьму еще на более дикий срок.

Очевидно, что власти рассчитывают погасить новую волну протестов в самом начале. А лучше всего с их точки зрения — запугать недовольных настолько, чтобы просто побоялись высунуться.

К слову, Астапеня отмечает, что если осенью в обществе преобладали политические вопросы, то сейчас повестка дня сдвигается в сторону социально-экономической проблематики: заработки, работа, обучение детей. Означает ли это, что «первая белорусская революция» закончилась? Это мы увидим в ближайшие месяцы.

 

Власть использует социологию для пропаганды

Можно по-разному относиться к исследованиям Chatham House, но они, по крайней мере, регулярны (презентовано уже три их волны), а их результаты публичны. Чего не скажешь об исследованиях находящихся в Беларуси социологических институций — как государственных, так и негосударственных. Первые, за редким исключением, не обнародуют такие данные, вторым практически запрещено лезть в политические вопросы. И уж упаси господи замерять рейтинг сами знаете кого.

Короче говоря, социология в стране придушена. На этом безрыбье Лукашенко лично и его пропаганда усердно пиарят в эти дни масштабное социологическое исследование, приуроченное ко Всебелорусскому народному собранию.

Аномальным выглядит уже то, что на такой зондаж общественного мнения нужна отмашка самого вождя политического режима. Также показательно, что пока держат в секрете, кто проводит исследование.

Но уже очевидно, что сам его факт вовсю используется в пропагандистских целях. Разные официозные спикеры в государственных СМИ с придыханием рассказывают, с каким энтузиазмом люди откликнулись на призыв к участию в опросе, как они счастливы, что получили возможность высказать свое мнение. Проводится мысль, что это-де и есть настоящий диалог с гражданами, обратная связь власти с населением.

Таким образом, пиар-замысел, очевидно, в том, чтобы придать решениям ВНС большую весомость, этакий налет легитимности. Вроде как они приняты с опорой на мнение широких народных масс. При том что в отборе участников ВНС народ никак не участвовал, номенклатура выдвигала самое себя да толику проверенных рядовых лоялистов.

Между тем по данным опроса Chatham House лишь 18,3% респондентов согласны с тем, что ВНС — это эффективный способ диалога между властью и ее оппонентами. В то же время 61,3% полагают, что ВНС — карманная структура, существующая для продвижения интересов Лукашенко.

 

Лучшая обратная связь — это честные выборы

Вообще же наилучшая обратная связь власти с населением — это честные выборы. В прошлом году белорусы поднялись на протест именно потому, что посчитали выборы нечестными, свои голоса — украденными. Но требование новых, справедливых выборов так и повисло в воздухе. «Протестунов», как презрительно назвал их Лукашенко, вдоволь попотчевали дубинками, самых активных законопатили в тюрягу.

А теперь вот державные мужи и их идеологическая обслуга пытаются замаскировать окончательное попрание демократии в стране неким мегамасштабным (и подозрительно таинственным) социологическим опросом. Но получается очень неуклюже.

 
 
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Социология разрушает ряд идеологем как режима, так и его оппонентов…
 
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