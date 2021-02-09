Соцопрос: Бабарико обставляет Лукашенко, но политизация белорусов ослабевает

Виктор Бабарико действительно мог бы стать сильным конкурентом Александра Лукашенко на минувших выборах. В свежем соцопросе Chatham House нынешний политзаключенный Бабарико опережает Лукашенко по популярности. Потому-то, надо думать, власть и позаботилась, чтобы бывший глава «Белгазпромбанка» оказался минувшим летом не в избирательном бюллетене, а в СИЗО КГБ.





По данным январского опроса Chatham House, 35,3% белорусов-горожан считают, что наиболее достойным президентом был бы Бабарико, а 23,9% отдают предпочтение Лукашенко (при этом респонденты могли выбрать три фамилии из предложенного списка).

Так кто же победил 9 августа?

К опросам на белорусскую тематику, которые под эгидой лондонского Chatham House координирует политолог Рыгор Астапеня, наш земляк, кое-кто относится скептично: во-первых, они делаются через интернет, во-вторых, охватывают только горожан.

Но при этом стоит иметь в виду, что в городах живет уже около 78% белорусов. Ошибка же выборки из 926 человек, по уверению авторов исследования, не превышает 3,22%. Можно предположить, что поскольку сельчане в целом более консервативны, то среди них поддержка Лукашенко и его политики выше. Но вряд ли с точностью до наоборот.

В любом случае исследования, которые презентует Астапеня, дают интересную пищу для размышлений и ломают ряд стереотипов, характерных как для дискурса властей, так и для дискурса противников режима.

В частности, разрушается миф о всенародной поддержке Лукашенко и его сокрушительной победе на минувших выборах. По данным январского исследования Chatham House, на выборах 9 августа за Лукашенко проголосовало 21,2% респондентов, за Светлану Тихановскую — 50,4%.





Напомню, что речь идет о горожанах, владеющих интернетом. Но даже если среди сельчан поддержка президента-инкумбента была выше, то все равно никак не выплясывается 80%.

При этом 61,3% убеждены, что итоги выборов были сфальсифицированы, 58,6% полностью поддерживают мирные протесты . Только 20,4% полностью или скорее согласны с утверждением, что Лукашенко близок к народу и выражает его интересы. 71,5% полностью или скорее согласны с тем, что в августе после выборов силовики проявили чрезмерное насилие.

В общем, исследование показывает, что огромная часть общества недовольна властью, не верит ей и отнюдь не разделяет ее брутальные методы.

Налицо серьезный раскол общества

Вместе с тем идеологема противников Лукашенко, гласящая, что он — президент лишь ОМОНа, тоже некорректна. Авторы исследования определили, что ядро протеста составляют примерно 37% опрошенных, кроме того, выделяются группы «наблюдателей» (20%), «скептиков» (9%), «безразличных» (16%). И наконец, 18% исследователи относят к «бастиону Лукашенко».

Астапеня считает, что слабая работа с пассивным болотом — это стратегическая ошибка лидеров протеста.

При этом бело-красно-белый флаг (БЧБ) и герб «Погоня» считают близкими себе 32,6%, а красно-зеленый флаг и государственный герб Беларуси — 41,4% участников опроса. 23,6% полностью или скорее согласны с утверждением, что БЧБ — фашистский флаг, который следует запретить.

То есть на самом деле мы имеем дело с серьезным расколом общества . И хотя власти объявили 2021-й годом народного единства, де-факто их нынешняя политика лишь углубляет этот раскол.

К слову, Совмин на днях утвердил республиканский план мероприятий по проведению года народного единства. Среди пунктов, например, проведение специального автомотовелопробега. Впору перефразировать классику: ударим автопробегом по расколу нации! Также запланированы разработка методических рекомендаций для учреждений образования (все в лучших традициях бюрократизма!), «повышение правовой грамотности и правовой культуры детей и молодежи».

Последнее особо умиляет на фоне того, что последние полгода молодежь видит (а многие и на своей шкуре испытали) эту самую правовую культуру в исполнении людей с дубинками, метелящих манифестантов почем зря, узнает, что суды лепят дикие сроки за то, что кто-то бросал растительность с клумбы в сторону сотрудников ОМОНа или выкатил тележки из магазина на проезжую часть. Можно подумать, после этого какие-то лекции убедят, что у нас расцвет демократии, правовое государство и самый гуманный суд в мире.





Тем временем власти усиленно готовятся к предполагаемому весеннему всплеску протестов. Продолжаются суды с показательно жестокими наказаниями. Законы в спешном порядке затачиваются так, чтобы можно было за любой пустяк упечь в тюрьму еще на более дикий срок.

Очевидно, что власти рассчитывают погасить новую волну протестов в самом начале. А лучше всего с их точки зрения — запугать недовольных настолько, чтобы просто побоялись высунуться.

К слову, Астапеня отмечает, что если осенью в обществе преобладали политические вопросы, то сейчас повестка дня сдвигается в сторону социально-экономической проблематики: заработки, работа, обучение детей. Означает ли это, что «первая белорусская революция» закончилась? Это мы увидим в ближайшие месяцы.

Власть использует социологию для пропаганды

Можно по-разному относиться к исследованиям Chatham House, но они, по крайней мере, регулярны (презентовано уже три их волны), а их результаты публичны. Чего не скажешь об исследованиях находящихся в Беларуси социологических институций — как государственных, так и негосударственных. Первые, за редким исключением, не обнародуют такие данные, вторым практически запрещено лезть в политические вопросы. И уж упаси господи замерять рейтинг сами знаете кого.

Короче говоря, социология в стране придушена . На этом безрыбье Лукашенко лично и его пропаганда усердно пиарят в эти дни масштабное социологическое исследование, приуроченное ко Всебелорусскому народному собранию .

Аномальным выглядит уже то, что на такой зондаж общественного мнения нужна отмашка самого вождя политического режима. Также показательно, что пока держат в секрете, кто проводит исследование.

Но уже очевидно, что сам его факт вовсю используется в пропагандистских целях. Разные официозные спикеры в государственных СМИ с придыханием рассказывают, с каким энтузиазмом люди откликнулись на призыв к участию в опросе, как они счастливы, что получили возможность высказать свое мнение. Проводится мысль, что это-де и есть настоящий диалог с гражданами, обратная связь власти с населением.

Таким образом, пиар-замысел, очевидно, в том, чтобы придать решениям ВНС большую весомость, этакий налет легитимности. Вроде как они приняты с опорой на мнение широких народных масс. При том что в отборе участников ВНС народ никак не участвовал, номенклатура выдвигала самое себя да толику проверенных рядовых лоялистов.

Между тем по данным опроса Chatham House лишь 18,3% респондентов согласны с тем, что ВНС — это эффективный способ диалога между властью и ее оппонентами. В то же время 61,3% полагают, что ВНС — карманная структура, существующая для продвижения интересов Лукашенко.

Лучшая обратная связь — это честные выборы

Вообще же наилучшая обратная связь власти с населением — это честные выборы. В прошлом году белорусы поднялись на протест именно потому, что посчитали выборы нечестными, свои голоса — украденными. Но требование новых, справедливых выборов так и повисло в воздухе. «Протестунов», как презрительно назвал их Лукашенко, вдоволь попотчевали дубинками , самых активных законопатили в тюрягу.

А теперь вот державные мужи и их идеологическая обслуга пытаются замаскировать окончательное попрание демократии в стране неким мегамасштабным (и подозрительно таинственным) социологическим опросом. Но получается очень неуклюже.