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«Все видели сколько было насилия и смертей: нельзя пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло — это невозможно забыть»

09.02.2021 22:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лидер национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина считает, что произошедшее после выборов в стране нельзя забыть.

«Все видели сколько было насилия и смертей: нельзя пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло — это невозможно забыть»

В интервью HuffPost (отрывки приводит БФСС) она отметила, что сегодня ситуация в республике тяжелая, так как «по всей стране до сих пор идут аресты за гражданские протесты, любого на улице могут остановить и увезти. Это ужасно!»

Она отметила, что спортивное сообщество, как и гражданское общество, поляризовано: «Многие спортсмены прошли через тюрьмы. Часть из них теперь рассчитывает на солидарность людей, чтобы продолжать тренировки,  потому что спортсмены были исключены  из национальных команд. Но есть и другая часть спортивного сообщества, которая живет своей жизнью, как будто ничего не происходит за окном».

Из-за ситуации в стране есть напряженность и в сборной: одни борются за справедливое общество, другие  просто живут своей жизнью.

«Всей своей карьерой я обязана белорусскому народу: я хочу помочь им, когда они больше всего в этом нуждаются. Я многое у них взяла, и пора отдавать. На вырученные средства по результатам  аукциона [Екатерина выставила на благотворительный аукцион свою медаль за 3-е место на чемпионате Европы, которая была продана за 10010 долларов] я смогу помочь тем, кто пережил очень тяжелые времена, потому что выразил свою гражданскую позицию», — рассказала спортсменка.

Сытина подчеркнула, что играет для своих людей, потому что она гордится белорусами: «Все видели, сколько насилия было совершено, сколько смертей: люди не могут пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло. Это просто невозможно забыть».

 
 
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Лидер национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина считает, что произошедшее после выборов в стране нельзя забыть.
 
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