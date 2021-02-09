«Все видели сколько было насилия и смертей: нельзя пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло — это невозможно забыть»

Лидер национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина считает, что произошедшее после выборов в стране нельзя забыть.





В интервью HuffPost (отрывки приводит БФСС ) она отметила, что сегодня ситуация в республике тяжелая, так как «по всей стране до сих пор идут аресты за гражданские протесты, любого на улице могут остановить и увезти. Это ужасно!»

Она отметила, что спортивное сообщество, как и гражданское общество, поляризовано: «Многие спортсмены прошли через тюрьмы. Часть из них теперь рассчитывает на солидарность людей, чтобы продолжать тренировки, потому что спортсмены были исключены из национальных команд. Но есть и другая часть спортивного сообщества, которая живет своей жизнью, как будто ничего не происходит за окном».

Из-за ситуации в стране есть напряженность и в сборной: одни борются за справедливое общество, другие просто живут своей жизнью.

«Всей своей карьерой я обязана белорусскому народу: я хочу помочь им, когда они больше всего в этом нуждаются. Я многое у них взяла, и пора отдавать. На вырученные средства по результатам аукциона [Екатерина выставила на благотворительный аукцион свою медаль за 3-е место на чемпионате Европы, которая была продана за 10010 долларов] я смогу помочь тем, кто пережил очень тяжелые времена, потому что выразил свою гражданскую позицию», — рассказала спортсменка.

Сытина подчеркнула, что играет для своих людей, потому что она гордится белорусами: «Все видели, сколько насилия было совершено, сколько смертей: люди не могут пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло. Это просто невозможно забыть».