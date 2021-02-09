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Власть бьет по блогерам: против создателя «Мозыря для жизни» открыты два уголовных дела

09.02.2021 22:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении создателя youtube-канала и телеграм-канала «Мозырь для жизни» Александра Цуканова возбуждены два уголовных дела. Как сообщил БелаПАН блогер, дела возбуждены по статьям 188 (клевета) и 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса.

Власть бьет по блогерам: против создателя «Мозыря для жизни» открыты два уголовных дела

Александр Цуканов в сентябре 2020 года после преследования властями уехал из Беларуси и сейчас живет в одной из стран ЕС. О возбужденных делах и обыске, который прошел 5 февраля, он узнал от матери, которая живет в Мозыре.

«Речь идет о роликах на канале «Мозырь для жизни», которые назывались «Фальсификаторы Полесья». В роликах мы рассказали о работе участковых комиссий, а также о местных милиционерах. В Беларуси говорить правду — самое страшное преступление», — прокомментировал Цуканов.

Он неоднократно наказывался административным арестом во время прошедшей избирательной кампании. «Причем меня сначала задерживали, а потом решали — за что, — отметил блогер. — Первый раз, в июне 2020 года, милиция проводила у меня обыск якобы по уголовному делу за наркотики, хотя ничего не нашли. Потом нас с активистами схватили и отвезли отбывать наказание на Окрестина в Минск».

Напомним, в Беларуси под уголовное преследование попали и другие блогеры — Сергей Тихановский, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Дмитрий Козлов, Владимир Неронский, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Павел Спирин.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении создателя youtube-канала и телеграм-канала «Мозырь для жизни» Александра Цуканова возбуждены два уголовных дела. Как сообщил БелаПАН блогер, дела...
 
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