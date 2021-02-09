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Как белорусы протестовали 9 февраля
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы протестовали 9 февраля
Акции прошли в Беларуси и за рубежом.
Вот уже полгода белорусы выходят на протестные акции каждый день.
Захарова-Пулихова-Антоновская, Серебрянка, Шарики и Пружаны.
На Филимонова неравнодушные белорусы выполняют работу коммунальщиков.
Белорусы Киева передают привет смелым людям: «Пора объединять усилия!»
Ровно 6 месяцев назад у белорусов украли их голоса и свободу, а у некоторых жизни! Белорусы Санкт-Петербурга 185 день выходят на акцию солидарности с земляками! Вместе победим!
Вечерний привет от диаспоры Москвы.
Мы ни на секунду не забывали весь произвол агровластей, который наблюдаем с августа месяца! Каждый день у Посольства мы стоим на страже наших/ваших законных прав, отстаивая честь зваться белорусами. Ни шагу назад! Впереди наша общая победа.
Белорусский москвич гоняет во всю мощь: активист в очередной раз выразил солидарность с протестующими земляками, пробежав по промерзшей столице 23.34 км. Ответ марафонца на вопрос, как он справляется с дыханием при -16°: «Я дышу за тех, кому сейчас это не позволяют делать».
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Акции прошли в Беларуси и за рубежом.
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