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Как белорусы протестовали 9 февраля

10.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как белорусы протестовали 9 февраля

  • 9.02.2021, 23:26
  • 3,214
Как белорусы протестовали 9 февраля

Акции прошли в Беларуси и за рубежом.

Вот уже полгода белорусы выходят на протестные акции каждый день.

Захарова-Пулихова-Антоновская, Серебрянка, Шарики и Пружаны.




На Филимонова неравнодушные белорусы выполняют работу коммунальщиков.

Белорусы Киева передают привет смелым людям: «Пора объединять усилия!»


Ровно 6 месяцев назад у белорусов украли их голоса и свободу, а у некоторых жизни! Белорусы Санкт-Петербурга 185 день выходят на акцию солидарности с земляками! Вместе победим!

Вечерний привет от диаспоры Москвы.

Мы ни на секунду не забывали весь произвол агровластей, который наблюдаем с августа месяца! Каждый день у Посольства мы стоим на страже наших/ваших законных прав, отстаивая честь зваться белорусами. Ни шагу назад! Впереди наша общая победа.


Белорусский москвич гоняет во всю мощь: активист в очередной раз выразил солидарность с протестующими земляками, пробежав по промерзшей столице 23.34 км. Ответ марафонца на вопрос, как он справляется с дыханием при -16°: «Я дышу за тех, кому сейчас это не позволяют делать».



Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.

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