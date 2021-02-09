Источник материала: Хартия'97

Как белорусы протестовали 9 февраля 9.02.2021, 23:26

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Акции прошли в Беларуси и за рубежом.

Вот уже полгода белорусы выходят на протестные акции каждый день.

Захарова-Пулихова-Антоновская, Серебрянка, Шарики и Пружаны.













На Филимонова неравнодушные белорусы выполняют работу коммунальщиков.

Белорусы Киева передают привет смелым людям: «Пора объединять усилия!»





Ровно 6 месяцев назад у белорусов украли их голоса и свободу, а у некоторых жизни! Белорусы Санкт-Петербурга 185 день выходят на акцию солидарности с земляками! Вместе победим!

Вечерний привет от диаспоры Москвы.

Мы ни на секунду не забывали весь произвол агровластей, который наблюдаем с августа месяца! Каждый день у Посольства мы стоим на страже наших/ваших законных прав, отстаивая честь зваться белорусами. Ни шагу назад! Впереди наша общая победа.





Белорусский москвич гоняет во всю мощь: активист в очередной раз выразил солидарность с протестующими земляками, пробежав по промерзшей столице 23.34 км. Ответ марафонца на вопрос, как он справляется с дыханием при -16°: «Я дышу за тех, кому сейчас это не позволяют делать».









Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта .

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