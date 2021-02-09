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Работник «Нафтана» присоединился к стачке
Источник материала: Хартия'97
Работник «Нафтана» присоединился к стачке
Тарас Лисиченок проработал на предприятии 19 лет.
Работник ОАО «Нафтан» Лисиченок Тарас присоединился к общенациональной стачке.
Тарас Лисиченок – оператор 8-го разряда установки АТ-8, Производство №1.
Стаж работы на предприятии – 19 лет.
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Тарас Лисиченок проработал на предприятии 19 лет.
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