Источник материала: Хартия'97

Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев 9.02.2021, 22:46

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Настойчивости Дмитрия Салогуба можно только позавидовать.

Мы уже рассказывали вам историю о белорусе, который в одиночку вытолкал буксующий автобус в Варшаве. Буквально за сутки это видео стало вирусным в польском сегменте интернета. О нашем настойчивом земляке написали все ведущие СМИ Польши, появилось огромное количество мемов, а сам герой видео стал настоящим любимцем соцсетей.

Сайт Charter97.org нашел героя видео — его зовут Дмитрий Салогуб. Он рассказал нам, что учится в Варшаве на курсах по веб-дизайну, а на выходных подрабатывает аниматором в костюме белого медведя. Именно в этом костюме он ездил в лагерь для беженцев, где выступал перед белорусскими детьми.