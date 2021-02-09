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Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев
Источник материала: Хартия'97
Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев
Настойчивости Дмитрия Салогуба можно только позавидовать.
Мы уже рассказывали вам историю о белорусе,
Сайт Charter97.org нашел героя видео — его зовут Дмитрий Салогуб. Он рассказал нам, что учится в Варшаве на курсах по веб-дизайну, а на выходных подрабатывает аниматором в костюме белого медведя. Именно в этом костюме он ездил в лагерь для беженцев, где выступал перед белорусскими детьми.
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