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Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев

10.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев

  • 9.02.2021, 22:46
  • 8,212
Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев

Настойчивости Дмитрия Салогуба можно только позавидовать.

Мы уже рассказывали вам историю о белорусе, который в одиночку вытолкал буксующий автобус в Варшаве. Буквально за сутки это видео стало вирусным в польском сегменте интернета. О нашем настойчивом земляке написали все ведущие СМИ Польши, появилось огромное количество мемов, а сам герой видео стал настоящим любимцем соцсетей.

Сайт Charter97.org нашел героя видео — его зовут Дмитрий Салогуб. Он рассказал нам, что учится в Варшаве на курсах по веб-дизайну, а на выходных подрабатывает аниматором в костюме белого медведя. Именно в этом костюме он ездил в лагерь для беженцев, где выступал перед белорусскими детьми.

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Post udostępniony przez Праздники

 
 
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Настойчивости Дмитрия Салогуба можно только позавидовать.
 
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