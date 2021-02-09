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Задержан преподаватель БГУ Ярослав Кот
Источник материала: Хартия'97
Задержан преподаватель БГУ Ярослав Кот
Дома у него был обыск.
Задержан преподаватель БГУ Ярослав Кот. Волонтеры сообщают, что мужчину отправляют на Окрестина. На него составлен протокол за хулиганство (статья 17.1), передает
По словам коллег, дома у него был обыск.
Ярослав Кот учился в Йельском университете в США и в БГУ. Работает на кафедре криминалистики юрфака БГУ, выступает с лекциями в бизнес-школе ИПМ, занимается юридическим сопровождением бизнеса.
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Дома у него был обыск.
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