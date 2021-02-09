Источник материала: Хартия'97

Задержан преподаватель БГУ Ярослав Кот 4 9.02.2021, 22:33

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фото с сайта: nn.by

Дома у него был обыск.

Задержан преподаватель БГУ Ярослав Кот. Волонтеры сообщают, что мужчину отправляют на Окрестина. На него составлен протокол за хулиганство (статья 17.1), передает nn.by .

По словам коллег, дома у него был обыск.

Ярослав Кот учился в Йельском университете в США и в БГУ. Работает на кафедре криминалистики юрфака БГУ, выступает с лекциями в бизнес-школе ИПМ, занимается юридическим сопровождением бизнеса.

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