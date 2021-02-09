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Больше тысячи дальнобойщиков будут ночевать на границе
Источник материала: Хартия'97
Больше тысячи дальнобойщиков будут ночевать на границе
На границе Беларуси со странами Евросоюза вновь непростая ситуация.
По
литовское направление:
«Каменный Лог» — более 280;
«Бенякони» — более 210;
«Котловка» — более 180;
«Привалка» — более 140.
польское направление:
«Брузги» — более 150;
«Берестовица» — более 70;
«Козловичи» — более 20.
латвийское направление:
«Григоровщина» — более 130;
«Урбаны» — более 50.
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На границе Беларуси со странами Евросоюза вновь непростая ситуация.
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