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Больше тысячи дальнобойщиков будут ночевать на границе

10.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Больше тысячи дальнобойщиков будут ночевать на границе

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  • 9.02.2021, 22:01
  • 5,520
Больше тысячи дальнобойщиков будут ночевать на границе
Фото: tut.by

На границе Беларуси со странами Евросоюза вновь непростая ситуация.

По данным Госпогранкомитета на 20:00, очереди следующие:

литовское направление:

«Каменный Лог» — более 280;

«Бенякони» — более 210;

«Котловка» — более 180;

«Привалка» — более 140.

польское направление:

«Брузги» — более 150;

«Берестовица» — более 70;

«Козловичи» — более 20.

латвийское направление:

«Григоровщина» — более 130;

«Урбаны» — более 50.

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На границе Беларуси со странами Евросоюза вновь непростая ситуация.
 
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