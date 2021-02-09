Профсоюзы бьют тревогу: заметно дорожают лекарства и белорусские овощи. Как предлагают решить проблему

Источник материала: Tut.by

В январе выросли цены на многие лекарства, причем на отдельные — больше чем на 10%. Об этом сообщают в Федерации профсоюзов, специалисты которой проводят мониторинг цен. Причем стоимость лекарств выросла в основном из-за повышения НДС с 1 января, уточняют профсоюзы. Они также отмечают заметный рост цен на белорусские овощи и фрукты. В федерации предлагают властям совершить некоторые действия, чтобы решить проблему с подорожанием этих позиций.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что не так с ценами на лекарства и какое решение проблемы предлагают

За январь цены на лекарства повысились по целому ряду позиций — от 5% до 10% и выше, свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен. Федерация профсоюзов регулярно собирает и анализирует информацию о ценовой доступности населению наиболее востребованных товаров и услуг, в том числе — 50 наименований лекарств в 70 аптеках.

— С марта прошлого года с связи с непростой эпидемиологической ситуацией под особо пристальным вниманием профсоюзов находится стоимость лекарств, необходимых для профилактики и лечения респираторных и вирусных заболеваний. В этой группе рост цен за последний месяц зафиксирован практически на все: из 44 позиций подорожали 42. Причем в большинстве случаев повышение составило более 5%, — рассказывают в федерации.

В федерации полагают, что для такого небольшого периода это достаточно серьезный рост. «Производители и розница объясняют его многими факторами. В том числе и введением с 1 января ставки НДС в размере 10% на лекарственные средства и медицинские изделия, — уточняют профсоюзы. — По прогнозам правительства, инфляция в этом году не должна превысить 5%. Но уже сейчас видно, что только за один месяц цены выросли не только на лекарственные средства, но и на жилищно-коммунальные услуги , ряд продуктов питания. При этом реальные доходы населения увеличились незначительно.

В этой ситуации в федерации заявляют, что намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарства и медизделия. «Или предусмотреть возможность введения ценового регулирования на наиболее востребованные препараты в период сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не допустить спекуляций на фармакологическом рынке, — говорят в федерации. — Одновременно профсоюзы предлагают всем участникам этого рынка рассмотреть возможность введения дополнительных акций и предоставления скидок на лекарственные средства и медицинские изделия для социально незащищенных слоев населения».

Дело в том, что в последний день 2020-го чиновники сообщили , что обновили Налоговый кодекс. Среди изменений — поднятие ставок НДС на лекарства, медизделия, а также на многие продукты и детские товары. Аптеки повысили вслед цены на лекарства и медизделия, а медицинские центры — на свои услуги. После этого чиновники попросили «открутить» цены обратно.

Напомним, с 1 января подняли НДС также на многие продукты и детские товары, вслед за этим выросли и розничные цены. Как изменились цены на эти товары, в федерации профсоюзов не сообщают.

«Цены продолжают упорно расти вверх». Про дорожающие отечественные овощи и фрукты

В федерации акцентируют внимание также на значительном росте цен на белорусские овощи и фрукты. Профсоюзы отмечают, что неоднократно сообщали об этой проблеме правительству.

Профсоюзы ежемесячно собирают и анализируют данные о ценах на социально значимые товары во всех районах нашей страны. Прежде всего, по продуктам питания. При этом учитывается уровень доходов населения в конкретном районе. О полученных результатах ФПБ регулярно информирует членов экспертного Совета по вопросам цен и тарифов, в состав которого входят представители ФПБ, МАРТ, Национального банка и Белстата.

По итогам январского мониторинга (по сравнению с декабрем прошлого года) в национальном профцентре заявили, что потребительские цены на колбасные изделия, масло животное, муку, рис остались на прежнем уровне. Немного упали в цене говядина, молоко, свинина, сметана, творог, хлеб. Но зато подорожали отечественные овощи и фрукты.

— В очередной раз отмечен рост цен практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей — капусту, картофель, лук, морковь, свеклу. Если сравнивать с январем прошлого года, то по отдельным позициям рост составил до 25%, — подчеркнули в Федерации профсоюзов. — Анализ ситуации с постоянным и значительным ростом цен на овощи, особенно в зимне-весенний период, показал несовершенство системы взаимодействия производителей и представителей розничных сетей. Есть серьезные нарекания и в отношении формирования стабилизационных фондов.

В этой ситуации профсоюз выступил с предложением ввести принципиально новые механизмы по формированию стабилизационных фондов и в целом поставок этой группы товаров на рынок. В частности, предлагалось ввести в практику систему долгосрочных контрактов между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь зимне-весенний период.

В федерации рассказывают, что предлагали проработать вопрос предоставления льготных кредитов и субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов за пользование кредитами на создание межсезонных запасов, применения понижающих коэффициентов к ставке земельного налога юридическим лицам, осуществляющим хранение и реализацию стабилизационных фондов, заготовку у сельскохозяйственных производителей и населения.

— Тем не менее на сегодняшний день ситуация остается прежней: цены на продукцию отечественных сельхозпроизводителей продолжают упорно расти. В этой связи Федерация профсоюзов выступает с предложением собрать на своей площадке всех заинтересованных представителей экспертного совета по вопросам цен и тарифов, производителей, переработчиков, розничных сетей, а также соответствующих министерств и ведомств.

Про экспертную группу, которая «исключит возможность спекуляций со стороны участников рынка»

В федерации также заявили, что создают экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Основная задача экспертов будет заключаться в консультациях ФПБ по основным направлениям госполитики в области ценообразования на стадии ее разработки с оценкой последствий изменения цен или тарифов для населения.

— Группа также будет анализировать ситуацию на потребительских рынках как Беларуси, так и за ее пределами и устанавливать причины, повлиявшие на рост цен или тарифов. Анализировать всю цепочку ценообразования, чтобы исключить возможность спекуляций со стороны участников рынка. Речь о поставщиках, производителях и продавцах, в том числе крупных торговых сетях.

В Федерации профсоюзов пояснили, что речь не идет о подмене работы регуляторов этой сферы. Профсоюзы намерены усилить роль экспертной поддержки, в том числе и со стороны независимых экспертов, при реализации ценовой политики в нашей стране. Согласно договоренностям, достигнутым между правительством, профсоюзами и нанимателями, данная политика должна обеспечивать ценовую стабильность и доступность для населения важнейших товаров и услуг.