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Из красавицы в "чудовище": печальная история Мэри Беван

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из красавицы в "чудовище": печальная история Мэри Беван

Мэри Беван родилась в 1874 году. Из миловидной девочки она выросла в привлекательную женщину, стала медсестрой, вышла замуж, стала мамой четверых детей.

До 32 лет Мэри жила обычной жизнью, но потом серьезно заболела. 


Мэри Беван до болезни

Сначала женщина считала боли в суставах, ухудшение зрения и головную боль признаками усталости. Всё-таки четверо детей и много забот. 


Мэри Беван до болезни

Но всё оказалось куда серьезнее, у неё обнаружили акромегалию – редкое заболевание, связанное с нарушением в работе гипофиза. 


Мэри Беван до болезни

Из-за болезни внешность женщины стала меняться. Близкие поддерживали Мэри, супруг остался с ней, что вызывало у многих удивление. 


Мари Беван

Неожиданно, после 11 лет брака, муж Мэри скончался и она осталась одна с четырьмя детьми. Начались финансовые затруднения. Женщина узнала про конкурс "Самая уродливая женщина", решила поучаствовать и получила первый приз. 


На конкурсе её заметили и пригласили в цирковое шоу. Это был единственный шанс прокормить детей самостоятельно, поэтому она согласилась и переехала в США. Демонстрацией своей внешности на публику она занималась последующие 13 лет, вплоть до ухода из жизни.   


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Мэри Беван родилась в 1874 году. Из миловидной девочки она выросла в привлекательную женщину, стала медсестрой, вышла замуж, стала мамой четверых детей. До 32 лет Мэри...
 
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