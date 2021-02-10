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Из красавицы в "чудовище": печальная история Мэри Беван
Источник материала: ОНТ
Мэри Беван родилась в 1874 году. Из миловидной девочки она выросла в привлекательную женщину, стала медсестрой, вышла замуж, стала мамой четверых детей.
До 32 лет Мэри жила обычной жизнью, но потом серьезно заболела.
Сначала женщина считала боли в суставах, ухудшение зрения и головную боль признаками усталости. Всё-таки четверо детей и много забот.
Но всё оказалось куда серьезнее, у неё обнаружили акромегалию – редкое заболевание, связанное с нарушением в работе гипофиза.
Из-за болезни внешность женщины стала меняться. Близкие поддерживали Мэри, супруг остался с ней, что вызывало у многих удивление.
Неожиданно, после 11 лет брака, муж Мэри скончался и она осталась одна с четырьмя детьми. Начались финансовые затруднения. Женщина узнала про конкурс "Самая уродливая женщина", решила поучаствовать и получила первый приз.
На конкурсе её заметили и пригласили в цирковое шоу. Это был единственный шанс прокормить детей самостоятельно, поэтому она согласилась и переехала в США. Демонстрацией своей внешности на публику она занималась последующие 13 лет, вплоть до ухода из жизни.
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Мэри Беван родилась в 1874 году. Из миловидной девочки она выросла в привлекательную женщину, стала медсестрой, вышла замуж, стала мамой четверых детей. До 32 лет Мэри...
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