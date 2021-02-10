Женщина вышла замуж за своих котов! Странная и удивительная история британки и её питомцев

Источник материала: ОНТ

Условные «браки» со своими питомцами в мире вовсе не редкость. Есть даже специальные сервисы, которые выдают сертификаты о регистрации таких отношений. Эти документы, конечно, не имеют юридической силы, но все равно пользуются популярностью.

Родственники британки Барбареллы Бюхнер считают её поступок безумным. Расставшись со своим любимым, женщина завела двух котов, а через 7 лет решила узаконить отношения со своими питомцами.





Медовый месяц «новобрачные» провели на Канарах. По словам 48-летней «жены», семья живёт в полном взаимопонимании.

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