Европейский союз выделит около 7 млрд евро на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки

Источник материала: ОНТ

По заявлению Еврокомиссии, данное финансирование будет направлено на стимулирование социально-экономического восстановления стран по программе Южного соседства, информирует агентство «ТАСС».

В представленном Еврокомиссией плане взаимодействия со странами Ближнего Востока и Северной Африки на период с 2021 по 2027 годы, отмечено, что на реализацию специальной экономической и инвестиционной программы, призванной стимулировать долгосрочное социально-экономическое восстановление в странах обозначенного региона, будет выделено финансирование до 7 млрд евро.

Эксперты ЕК подчеркивают, что новый план будет касаться пяти областей: развитие человеческого потенциала, управление и верховенство права; устойчивость, процветание и развитие цифровых технологий; мир и безопасность, миграция и мобильность; переход к зеленой энергетике.

Среди государств, входящих в программу Южного соседства ЕС: Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Алжир, Египет, Сирия, Марокко, Палестина и Тунис.

Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press





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