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Арина Соболенко сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии

Арина Соболенко — единственная из белорусок продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Ближайшей ночью наша теннисистка сыграет матч второго круга.

Соперница Соболенко — российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая в мировом рейтинге 75-ю позицию. Арина, напомним, является 7-й ракеткой мира. Ранее Соболенко и Касаткина встречались дважды и обменялись победами. В 2019-м россиянка победила на турнире в Пекине. А спустя год на «Ролан Гаррос» Соболенко взяла убедительный реванш. 

Напомним, что в первом круге Арина Соболенко без труда справилась с Викторией Кужмовой из Словакии, победив в двух сетах.

Фото: Tao Zhang/Getty Images

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Арина Соболенко — единственная из белорусок продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Ближайшей ночью наша теннисистка сыграет матч...
 
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