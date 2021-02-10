Арина Соболенко сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко — единственная из белорусок продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Ближайшей ночью наша теннисистка сыграет матч второго круга.

Соперница Соболенко — российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая в мировом рейтинге 75-ю позицию. Арина, напомним, является 7-й ракеткой мира. Ранее Соболенко и Касаткина встречались дважды и обменялись победами. В 2019-м россиянка победила на турнире в Пекине. А спустя год на «Ролан Гаррос» Соболенко взяла убедительный реванш.

Напомним, что в первом круге Арина Соболенко без труда справилась с Викторией Кужмовой из Словакии, победив в двух сетах.

Фото: Tao Zhang/Getty Images

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