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Во французских Альпах близ Куршевеля разбился вертолет
Источник материала: ОНТ
По имеющейся информации, в результате крушения погибли два человека, двое госпитализированы с тяжелыми травмами, еще один находится в критическом состоянии,
Во французских Альпах неподалёку от горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолёт с пятью пассажирами.
По данным местных властей, падение произошло в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. На месте крушения работают спасатели.
Фото: Pinerest
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По имеющейся информации, в результате крушения погибли два человека, двое госпитализированы с тяжелыми травмами, еще один находится в критическом...
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