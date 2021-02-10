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Во французских Альпах близ Куршевеля разбился вертолет

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во французских Альпах близ Куршевеля разбился вертолет

По имеющейся информации, в результате крушения погибли два человека, двое госпитализированы с тяжелыми травмами, еще один находится в критическом состоянии, сообщает агентство «ТАСС».

Во французских Альпах неподалёку от горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолёт с пятью пассажирами.

По данным местных властей, падение произошло в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. На месте крушения работают спасатели.

Фото: Pinerest

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По имеющейся информации, в результате крушения погибли два человека, двое госпитализированы с тяжелыми травмами, еще один находится в критическом...
 
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