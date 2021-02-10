Источник материала: ОНТ

Сегодня заработал новый официальный интернет-портал Президента Беларуси. И это больше, чем стандартный информационный ресурс. Теперь на нём можно увидеть эксклюзивные фото- и видеоматериалы, которые впервые представлены в таком формате. Сайт разработан отечественными IT-специалистами, и акцент на портале сделали именно на мультимедийную составляющую. Например, устроить виртуальную прогулку по Дворцу Независимости можно прямо сейчас. Но и это ещё не всё…



Добро пожаловать на интернет-портал Президента Республики Беларусь. Стать ближе к Главе государства здесь может каждый. Самая оперативная информация о встречах, поездках, рабочем графике. А ещё уникальный архив, в котором наша история с 1994 года. Но это только начало. Портал будет жить в ритме современной Беларуси.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: «Этот портал изначально задумывался как живой ресурс, постоянно обновляющийся и совершенствующийся. В этой связи пресс-служба готова к предложениям, открыта к предложениям, мы ожидаем от наших пользователей обратной связи и в том числе конструктивной критики, на которую будем реагировать и обязательно внедрять, и предоставлять пользователям новые возможности».

И то, что уже сейчас точно привлечёт особенное внимание, – материалы, которые выходят за пределы официальной хроники. Моменты, в которых Президент без галстука – эмоциональные, искренние, личные.

Самое дорогое и то, что люди часто предпочитают скрывать от глаз посторонних даже в популярных соцсетях – семья Президента, его малая родина, такое редкое время без телекамер, в любимых видах спорта или на приусадебном участке. Таким Александра Лукашенко видели лишь близкие люди. И ещё один эксклюзив – портал открывает двери Дворца Независимости всем желающим. Место, где проходят события, за которыми следит весь мир, можно рассмотреть в деталях и лично заглянуть в залы, где в наше время создают историю.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: «Виртуальный тур по Дворцу Независимости – это, как мне кажется, тот материал, которого посетители сайта Президента давно ожидали. По крайней мере, мы видим огромный интерес в настоящее время к посещению Дворца Независимости, к экскурсиям, которые здесь проходят. И сейчас мы предоставляем нашим пользователям поистине уникальную возможность – попасть во Дворец Независимости, не выходя из дома. Вы, находясь в любом регионе страны, в любой точке мира, можете попасть в резиденцию Президента, походить по залам, внимательно рассмотреть и побывать в том месте, где принимаются важнейшие решения для нашей страны, где проходят многочисленные международные мероприятия, это будет весьма интересно».

И всё не только интереса ради. Материалы в новом разделе «Фото для прессы» – просто бесценная возможность для журналистов всего мира. Всё можно скачать в высоком качестве и использовать в работе без согласования с пресс-службой Президента Беларуси.

Сайт адаптирован под различные устройства, на него можно заходить со смартфонов и планшетов. Понятная и удобная навигация, три языка, доступна версия для слабовидящих. Создатели учли и разный возраст посетителей, страницу «Президент – детям» оценят даже те, кто только научился читать. Вскоре здесь будут появляться викторины для познавательных игр в школе или с родителями. Постоянные обновления будут во всех разделах – прямые трансляции, новые снимки, то, чем живёт, что ценит и чем дорожит независимая Беларусь сегодня. Так что, как говорится, следите за обновлениями. Найти Президента Беларуси онлайн можно в режиме 24 на 7.

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