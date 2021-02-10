Какие идеи подготовили участники Всебелорусского народного собрания из Витебского региона?

Источник материала: ОНТ

Поддержка молодых семей, внедрение промышленных кластеров, развитие системы образования – десятки идей подготовили участники Всебелорусского народного собрания. Уже завтра автобусы с делегатами выедут в столицу. А cегодня они формируют свои программы, обсуждая с белорусами актуальные темы.





Вьюга не повод откладывать дела. Смотровая комиссия в Сенненском районе сегодня объезжает отдаленные населённые пункты. Зима в разгаре, узнают, нужна ли людям помощь. Попутно говорят об актуальных проблемах – в том числе решённых. В деревне Горные Ходцы осенью просили организовать продажу промышленных товаров.

Вместо выходного накануне Всебелорусского народного собрания – рабочий день. Председатель сельсовета за день успевает объехать полтора десятка деревень. По долгу службы решает разные проблемы, даже помогает установить качество воды.

Настроение чемоданное, завтра в дорогу. Быть участником Всебелорусского собрания почётно и ответственно. В сельсовете 43 деревни, полторы тысячи человек, а желание одно на всех – чтобы село и дальше развивалось.

Из маленьких сёл и крупных городов, промышленники, бизнесмены, представители культуры, медицины и образования – в четверг в Минске встретятся люди разных сфер. Но каждый провёл большую подготовительную работу и едет на Всебелорусское народное с идеями.

«Быть лучше всех» – цель которую перед собой и коллективом 12 лет назад поставил молодой директор городской гимназии №2 Константин Киселёв. Только за последние 5 лет в учреждении образования стипендиатами специального фонда Президента по поддержке одарённой молодёжи становились 80 школьников. Сегодня очередные 4 диплома директор вручает прямо во время урока.

В гимназии одними из первых стали внедрять информационные технологии в младших классах, тогда это был эксперимент, сегодня – уже норма. Это инновационные методы, индивидуальный подход и семь иностранных языков. А некоторые школьники побеждают на университетских олимпиадах уже в 10 классе. Они получают приглашение для поступления в вуз другой страны и иногда уезжают. Чтобы талантливая молодёжь оставалась на родине, Константин Киселёв приготовил предложения.

«Гимназия максимальной реализации» Константина Киселёва – один из лидеров страны по работе с одарёнными учащимися. Своими наработками и предложениями директор поделится на Всебелорусском народном собрании. Уже завтра его участники выезжают в столицу.

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