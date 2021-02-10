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Почему они вместе? Самые странные пары Голливуда
Источник материала: ОНТ
Любовь – чувство, которое сложно объяснить. Так случается, что люди сходятся, а для наблюдателей такой союз кажется очень странным.
Роман Вуди Аллен и Сун-Йи Превин шокировал общественность. Обсуждали не только большую разницу в возрасте, но и условно родственные связи. Сун-Йи-приемная дочь бывшей партнерши Вуди. Несмотря на скептиков, пара вместе уже больше 20 лет, у них двое детей.
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Любовь – чувство, которое сложно объяснить. Так случается, что люди сходятся, а для наблюдателей такой союз кажется очень странным. Роман Вуди Аллен и Сун-Йи Превин...
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