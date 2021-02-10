Почему они вместе? Самые странные пары Голливуда

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Любовь – чувство, которое сложно объяснить. Так случается, что люди сходятся, а для наблюдателей такой союз кажется очень странным.

Роман Вуди Аллен и Сун-Йи Превин шокировал общественность. Обсуждали не только большую разницу в возрасте, но и условно родственные связи. Сун-Йи-приемная дочь бывшей партнерши Вуди. Несмотря на скептиков, пара вместе уже больше 20 лет, у них двое детей.



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Пара актеров Хафтор Бьернсон и Келси Хенсон привлекают внимание своей разницей в росте и объёмах.



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Шакил О'Нил – знаменитый баскетболист, а его супруга Николь Александер – светская львица. Супруги внешне очень разные, но счастливы вместе.









Актёру Верну Троену маленький рост не помешал сначала жениться на модели Женевьев Галлен, а после развода закрутить роман с актрисой Бриттни Пауэлл.



Источник: stuki-druki.com

А какая пара кажется вам самой странной?

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