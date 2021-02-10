ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему они вместе? Самые странные пары Голливуда

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Почему они вместе? Самые странные пары Голливуда

Любовь – чувство, которое сложно объяснить. Так случается, что люди сходятся, а для наблюдателей такой союз кажется очень странным.

Роман Вуди Аллен и Сун-Йи Превин шокировал общественность. Обсуждали не только большую разницу в возрасте, но и условно родственные связи. Сун-Йи-приемная дочь бывшей партнерши Вуди. Несмотря на скептиков, пара вместе уже больше 20 лет, у них двое детей. 


Источник: buro247.ua 

Пара актеров Хафтор Бьернсон и Келси Хенсон привлекают внимание своей разницей в росте и объёмах. 


Источник: bigpicture.ru 

Шакил О'Нил – знаменитый баскетболист, а его супруга Николь Александер – светская львица. Супруги внешне очень разные, но счастливы вместе. 



Актёру Верну Троену  маленький рост не помешал сначала жениться на модели Женевьев Галлен, а после развода закрутить роман с актрисой Бриттни Пауэлл. 


Источник: stuki-druki.com 

А какая пара кажется вам самой странной?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь – чувство, которое сложно объяснить. Так случается, что люди сходятся, а для наблюдателей такой союз кажется очень странным. Роман Вуди Аллен и Сун-Йи Превин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: гадавіна расстрэлу Максіма Гарэцкага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by