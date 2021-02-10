Источник материала: ОНТ

Результат масштабной модернизации и возможность конкурировать на равных с мировыми производителями. Туровский молочный комбинат вышел на полную производственную мощность. Впервые с 2013 года. На предприятии подвели итоги за 2020 год. Сегодня завод перерабатывает 650 тонн молока в сутки – и это почти 3 тысячи тонн сыра в месяц. Исключительно натуральные ингредиенты самого высокого качества и уникальная рецептура сумели покорить гурманов изысканным вкусом сливочных и полутвёрдых сыров.





В этих больших железных ёмкостях – по 10 тысяч литров каждая – рождается новый туровский сыр. Внутри – только натуральное молоко и специальные закваски. Примерно за 9 часов продукт успевает пройти несколько этапов варки, созреть и приобрести необходимую форму. Используется метод вытягивания сырного зерна. На выходе – полутвёрдые «Моцарелла пицца», «Эдам», «Гауда» и «Сулугуни».

А это еще одна новая линия – здесь делают сливочные сыры. Полюбившиеся «Кремчиз», «Кремолле», «Маскарпоне» и абсолютная новинка 2020 года – «Крема ди Сальса». Это мягкий натуральный сыр из сливок и молока. Сбалансированный вкус и приятный аромат делают его уникальным ингредиентом в приготовлении различных блюд.

Юлия Карбанович, начальник управления по обеспечению качества и технологии Туровского молочного комбината: «Отличительная особенность – это вкус и его нежная структура, можно идеально намазать на бутерброд, лёгкий в приготовлении любых соусов. Мы не нашли аналогов в Беларуси, это, так скажем, эксклюзивное предложение Туровского молочного комбината, поэтому хотим, чтобы он пользовался большой популярностью».

Производство полностью закрытое. Максимальная автоматизация процесса, когда за людей работают машины. При этом вся цепочка как на ладони. Всё это благодаря проведённой модернизации. С учетом оборотного капитала две новые линии обошлись заводу в 35 миллионов евро. После запуска второй очереди комбинат может выпускать до 100 тонн сыров в сутки. При этом стандарты качества даже выше, чем регламенты Евразийского союза.

Вадим Колядич, заместитель директора по производству Туровского молочного комбината: «Натуральность, больше натуральности – для нас это приоритет, мы принципиально не добавляем консервантов. За счёт высочайшей гигиены, которая стоит больших денег, мы достигаем больших сроков годности и высокого качества. Большинство тех продуктов, которые мы выпускаем, они несут пользу. Это минимальное содержание соли, это содержание белков, качественных белков, это отсутствие добавок химических, это всё даёт хороший эффект с точки зрения продаж и потребления».

Объёмы продаж говорят о комбинате как о крупнейшем производителе итальянской группы. География постоянно расширяется, сегодня туровские сыры представлены в 16 странах мира. Основные рынки сбыта – Россия и Казахстан. Среди перспективных направлений – страны Центральной Азии, Япония и Украина. По итогам прошлого года общая выручка предприятия превысила 270 миллионов рублей.

Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината, делегат Всебелорусского народного собрания: «Туровский молочный комбинат – это такой яркий пример взаимодействия частного бизнеса и государства. И это позитивный пример, как можно жить и работать в своей стране, в своём государстве частному бизнесу, потому что без поддержки государства этого бы предприятия не существовало, начиная с того, что была выделена земля под строительство, далее выдавались какие-то кредитные ресурсы, очень важный момент – выделение сырьевой зоны. Да, её выделили, но, тем не менее, есть поручение – развитие собственной сырьевой зоны, государство поддержало. Выручка на одного работающего за прошлый год составила 670 тысяч, это очень хороший показатель, нам не стыдно за то, что мы делаем, мы гордимся своим предприятием».

Сегодня собственная сырьевая зона покрывает 25% потребностей производства. Туровский молочный комбинат уже инвестировал в хозяйства 160 млн рублей, и на этом планы не заканчиваются. Так как основа развития молочного производства – это наличие качественного сырья.

В 2021 году в компании ожидают роста рублёвой выручки на 30%, а объемов сырного производства – на 17%. Экспорт, по прогнозам, вырастет почти на треть. При этом продукция Туровского комбината останется доступной для обычных покупателей – ценителей изысканного вкуса и высокого качества.

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