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Туровский молочный комбинат вышел на полную производственную мощность впервые с 2013 года
Источник материала: ОНТ
Результат масштабной модернизации и возможность конкурировать на равных с мировыми производителями. Туровский молочный комбинат вышел на полную производственную мощность. Впервые с 2013 года. На предприятии подвели итоги за 2020 год. Сегодня завод перерабатывает 650 тонн молока в сутки – и это почти 3 тысячи тонн сыра в месяц. Исключительно натуральные ингредиенты самого высокого качества и уникальная рецептура сумели покорить гурманов изысканным вкусом сливочных и полутвёрдых сыров.
В этих больших железных ёмкостях – по 10 тысяч литров каждая – рождается новый туровский сыр. Внутри – только натуральное молоко и специальные закваски. Примерно за 9 часов продукт успевает пройти несколько этапов варки, созреть и приобрести необходимую форму. Используется метод вытягивания сырного зерна. На выходе – полутвёрдые «Моцарелла пицца», «Эдам», «Гауда» и «Сулугуни».
А это еще одна новая линия – здесь делают сливочные сыры. Полюбившиеся «Кремчиз», «Кремолле», «Маскарпоне» и абсолютная новинка 2020 года – «Крема ди Сальса». Это мягкий натуральный сыр из сливок и молока. Сбалансированный вкус и приятный аромат делают его уникальным ингредиентом в приготовлении различных блюд.
Производство полностью закрытое. Максимальная автоматизация процесса, когда за людей работают машины. При этом вся цепочка как на ладони. Всё это благодаря проведённой модернизации. С учетом оборотного капитала две новые линии обошлись заводу в 35 миллионов евро. После запуска второй очереди комбинат может выпускать до 100 тонн сыров в сутки. При этом стандарты качества даже выше, чем регламенты Евразийского союза.
Объёмы продаж говорят о комбинате как о крупнейшем производителе итальянской группы. География постоянно расширяется, сегодня туровские сыры представлены в 16 странах мира. Основные рынки сбыта – Россия и Казахстан. Среди перспективных направлений – страны Центральной Азии, Япония и Украина. По итогам прошлого года общая выручка предприятия превысила 270 миллионов рублей.
Сегодня собственная сырьевая зона покрывает 25% потребностей производства. Туровский молочный комбинат уже инвестировал в хозяйства 160 млн рублей, и на этом планы не заканчиваются. Так как основа развития молочного производства – это наличие качественного сырья.
В 2021 году в компании ожидают роста рублёвой выручки на 30%, а объемов сырного производства – на 17%. Экспорт, по прогнозам, вырастет почти на треть. При этом продукция Туровского комбината останется доступной для обычных покупателей – ценителей изысканного вкуса и высокого качества.
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Результат масштабной модернизации и возможность конкурировать на равных с мировыми производителями. Туровский молочный комбинат вышел на полную...
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