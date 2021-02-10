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Максимальные пробки, аварии и просьбы помочь почистить снег: как в столице справляются с непогодой
Источник материала: ОНТ
Снежные заносы, аварии и пробки в 10 баллов. Сегодня в столице из-за непогоды с самого утра на дорогах транспортные коллапсы. Пока их разрешали специалисты, снег не прекращался. На помощь коммунальникам выходили люди.
Выбрать лучший маршрут с утра было сложно. Карты показывали максимальный уровень пробок. Из-за метели и снега автомобилисты не справлялись с управлением, машины заносило. Только в столице за сутки произошло 100 ДТП. Пробки на кольцевой и крупных магистралях. Часто их создавали сами коммунальщики, но не по своей вине.
Коммунальщики начали расчищать улицы с двух часов ночи, как раз тогда, когда и начался снегопад. К утру на дорогах было задействовано 830 единиц техники, на центральных улицах спецтехнику сопровождали машины ГАИ. Скорость потока на проспектах снизилась до 30 километров в час. Автобусы и трамваи отставали от расписания.
Дворники с лопатами и мётлами вручную расчищали дворы. Сегодня только в столице их смена началась на час раньше и будет продлена на неопределённый срок. В регионах и Минске дворникам и автомобилистам помогали неравнодушные.
Автомобилистов призывают не парковать машины на краю проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Что до тех, кто желает помочь, в ЖЭУ достаточно лопат – добровольцам будут только рады.
Только за ночь в южных регионах страны выпало около трети месячной нормы осадков. И по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся, в среду погода сделает небольшую передышку.
Усилится и ветер, при -10°C будет ощущение 20-градусного мороза. Метели и снег снова создадут опасные условия на дорогах. Но пока речи о том, что непогода достигнет критической отметки, не идет. И синоптики, и МЧС чрезвычайную ситуацию не прогнозируют. А коммунальщики уверяют, что готовы к любым сюрпризам зимы.
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Снежные заносы, аварии и пробки в 10 баллов. Сегодня в столице из-за непогоды с самого утра на дорогах транспортные коллапсы. Пока их разрешали специалисты, снег не...
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