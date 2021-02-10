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Максимальные пробки, аварии и просьбы помочь почистить снег: как в столице справляются с непогодой

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Максимальные пробки, аварии и просьбы помочь почистить снег: как в столице справляются с непогодой

Снежные заносы, аварии и пробки в 10 баллов. Сегодня в столице из-за непогоды с самого утра на дорогах транспортные коллапсы. Пока их разрешали специалисты, снег не прекращался. На помощь коммунальникам выходили люди.

Выбрать лучший маршрут с утра было сложно. Карты показывали максимальный уровень пробок. Из-за метели и снега автомобилисты не справлялись с управлением, машины заносило. Только в столице за сутки произошло 100 ДТП. Пробки на кольцевой и крупных магистралях. Часто их создавали сами коммунальщики, но не по своей вине.  

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома» : «Если сравнить нормативы, по которым мы должны работать, предусматривается там работа с зимней скользкостью до -15°C. А здесь полноценный снегопад, практически в верхних пределах работа. Снег не плавится, соответственно, всё, что выпадает, сгребаем, надо вывозить».   

Коммунальщики начали расчищать улицы с двух часов ночи, как раз тогда, когда и начался снегопад. К утру на дорогах было задействовано 830 единиц техники, на центральных улицах спецтехнику сопровождали машины ГАИ. Скорость потока на проспектах снизилась до 30 километров в час. Автобусы и трамваи отставали от расписания.  

Елена Громыко, официальный представитель предприятия «Минсктранс»: «Отклонение от графика движения на отдельных участках дорог составило более получаса. Информируем пассажиров о сбое, предприятием принимаются меры для осуществления перевозки пассажиров в полном объёме». 

Дворники с лопатами и мётлами вручную расчищали дворы. Сегодня только в столице их смена началась на час раньше и будет продлена на неопределённый срок. В регионах и Минске дворникам и автомобилистам помогали неравнодушные.

Светлана Пичугина, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений Первомайского района г. Минска«Жильцы выходили на Сурганова, 20. Очистили дорогу, вокруг машин, придомовую. Молодцы. Конечно, сложно было очень, по колено снега. Мы широкими лопатами очищали придомовую территорию, дорожки».

Автомобилистов призывают не парковать машины на краю проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Что до тех, кто желает помочь, в ЖЭУ достаточно лопат – добровольцам будут только рады.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: «Мы знаем, что уже отдельные товарищества собственников, студенты, неравнодушные подключились. Хотел бы призвать минчан взять в руки инструмент и вместе сделать наш любимый город чистым и красивым».

Только за ночь в южных регионах страны выпало около трети месячной нормы осадков. И по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся, в среду погода сделает небольшую передышку.

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета: «Погоду в стране будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, ночью и днём снег. В четверг и пятницу сложные погодные условия».

Усилится и ветер, при -10°C будет ощущение 20-градусного мороза. Метели и снег снова создадут опасные условия на дорогах. Но пока речи о том, что непогода достигнет критической отметки, не идет. И синоптики, и МЧС чрезвычайную ситуацию не прогнозируют. А коммунальщики уверяют, что готовы к любым сюрпризам зимы.


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Теги: Минск
 
 
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Снежные заносы, аварии и пробки в 10 баллов. Сегодня в столице из-за непогоды с самого утра на дорогах транспортные коллапсы. Пока их разрешали специалисты, снег не...
 
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