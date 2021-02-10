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Первый космический аппарат, созданный в ОАЭ, вышел на орбиту Марса
Источник материала: ОНТ
Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов с символическим названием Hope («Надежда») вышла на орбиту Марса,
Спустя полгода после запуска первый арабский космический аппарат достиг пункта своего назначения и передал целостную картинку Красной планеты, которая была опубликована на официальной странице Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter.
Благодаря успешному запуску аппарата 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA, ОАЭ теперь входит в пятёрку стран, достигших Марса.
«Надежда», предназначенная для изучения климата и нижних слоев атмосферы Марса, полностью сконструирована арабскими учеными и инженерами.
У руководства Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида запланирована обширная космическая программа, в настоящее время идёт отбор новых кандидатов в космический отряд ОАЭ, специалисты центра не исключают возможность основания на Марсе первого поселения.
Фото: MBR Space Centre
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Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов с символическим названием Hope («Надежда») вышла на орбиту Марса, передаёт РИА «Новости»....
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