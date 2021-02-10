Миллионы долларов на хобби! Посмотрите, куда тратят деньги знаменитости

Источник материала: ОНТ

Финансовая свобода позволяет тратить на хобби значительные суммы денег. Многие знаменитости так и поступают.





Коллекция икон Григория Лепса оценивается в сумму более 10 миллионов долларов. Певец – обладатель более 200 икон.



trud.ru





Роман Абрамович любит искусство и коллекционирует картины. Forbes оценивает стоимость его картин в 1 миллиард долларов.



stuki-druki.com





Николь Кидман любит старинные монеты разных эпох, а это дорогое удовольствие.



mixnews.lv

У Анджелины Джоли большая коллекция ножей. Первый нож она получила в подарок от матери в 13 лет, так началось её увлечение холодным оружием.



onashem.mediasole.ru

Рэпер Тимати любит очень дорогие игрушки Bearbrick. Стоимость одной – от 20 000 долларов.



wellnesso.ru

У Джона Траволты есть три личных самолёта и даже собственная посадочная полоса. Актёр любит авиацию с детства и всегда хотел быть пилотом.



luxuo.com

Элтон Джон любит необычные и дорогие очки, в его коллекции более 1000 пар, стоимостью более 1 миллиона долларов.

weboptica.ru





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