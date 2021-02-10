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Миллионы долларов на хобби! Посмотрите, куда тратят деньги знаменитости
Источник материала: ОНТ
Финансовая свобода позволяет тратить на хобби значительные суммы денег. Многие знаменитости так и поступают.
Коллекция икон Григория Лепса оценивается в сумму более 10 миллионов долларов. Певец – обладатель более 200 икон.
Роман Абрамович любит искусство и коллекционирует картины. Forbes оценивает стоимость его картин в 1 миллиард долларов.
Николь Кидман любит старинные монеты разных эпох, а это дорогое удовольствие.
У Анджелины Джоли большая коллекция ножей. Первый нож она получила в подарок от матери в 13 лет, так началось её увлечение холодным оружием.
Рэпер Тимати любит очень дорогие игрушки Bearbrick. Стоимость одной – от 20 000 долларов.
У Джона Траволты есть три личных самолёта и даже собственная посадочная полоса. Актёр любит авиацию с детства и всегда хотел быть пилотом.
Элтон Джон любит необычные и дорогие очки, в его коллекции более 1000 пар, стоимостью более 1 миллиона долларов.
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Финансовая свобода позволяет тратить на хобби значительные суммы денег. Многие знаменитости так и поступают. Коллекция икон Григория Лепса оценивается в сумму...
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