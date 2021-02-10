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Миллионы долларов на хобби! Посмотрите, куда тратят деньги знаменитости

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Миллионы долларов на хобби! Посмотрите, куда тратят деньги знаменитости

Финансовая свобода позволяет тратить на хобби значительные суммы денег. Многие знаменитости так и поступают.


Коллекция икон Григория Лепса оценивается в сумму более 10 миллионов долларов. Певец – обладатель более 200 икон. 


trud.ru 


Роман Абрамович любит искусство и коллекционирует картины. Forbes оценивает стоимость его картин в 1 миллиард долларов. 


stuki-druki.com 


Николь Кидман любит старинные монеты разных эпох, а это дорогое удовольствие.


mixnews.lv  

У Анджелины Джоли большая коллекция ножей. Первый нож она получила в подарок от матери в 13 лет, так началось её увлечение холодным оружием. 


onashem.mediasole.ru 

Рэпер Тимати любит очень дорогие игрушки Bearbrick. Стоимость одной – от 20 000 долларов. 


wellnesso.ru 

У Джона Траволты есть три личных самолёта и даже собственная посадочная полоса. Актёр любит авиацию с детства и всегда хотел быть пилотом. 


luxuo.com 

Элтон Джон любит необычные и дорогие очки, в его коллекции более 1000 пар, стоимостью более 1 миллиона долларов.  

weboptica.ru 


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Финансовая свобода позволяет тратить на хобби значительные суммы денег. Многие знаменитости так и поступают. Коллекция икон Григория Лепса оценивается в сумму...
 
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