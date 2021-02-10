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«Тротил протеста». 2 серия. Откуда банда Автуховича взяла оружие? Кто мог стать жертвой террористов?

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Тротил протеста». 2 серия. Откуда банда Автуховича взяла оружие? Кто мог стать жертвой террористов?

Кто мог стать жертвами террористической группы, созданной Автуховичем, и откуда у неё оружие и взрывчатка? Комитетом госбезопасности Беларуси пресечена деятельность группировки, готовившей взрывы и убийства. Организатор создал сеть по всей стране. Четыре тайника с оружием, три взрыва за месяц, двойная жизнь, одна цель – убивать. Каждому была отведена своя роль и задачи. Кто собирался превратить Беларусь в поле боя? Как удалось предотвратить большой теракт? 

Продолжение проекта «Тротил протеста». 2 серия.


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Кто мог стать жертвами террористической группы, созданной Автуховичем, и откуда у неё оружие и взрывчатка? Комитетом госбезопасности Беларуси пресечена...
 
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