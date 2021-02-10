«Тротил протеста». 2 серия. Откуда банда Автуховича взяла оружие? Кто мог стать жертвой террористов?

Источник материала: ОНТ

Кто мог стать жертвами террористической группы, созданной Автуховичем, и откуда у неё оружие и взрывчатка? Комитетом госбезопасности Беларуси пресечена деятельность группировки, готовившей взрывы и убийства. Организатор создал сеть по всей стране. Четыре тайника с оружием, три взрыва за месяц, двойная жизнь, одна цель – убивать. Каждому была отведена своя роль и задачи. Кто собирался превратить Беларусь в поле боя? Как удалось предотвратить большой теракт?

Продолжение проекта «Тротил протеста». 2 серия.





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