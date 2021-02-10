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Минчанин угнал автомобиль и попал на нём в ДТП

10.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанин угнал автомобиль и попал на нём в ДТП

Сегодня утром минчанин угнал автомобиль «Шкода», а затем, проезжая круговую развязку площади Ванеева, совершил ДТП, скрывшись с места происшествия, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

О пропаже «Шкоды» в правоохранительные органы сообщил владелец машины. По городу был введён план «Перехват».

Вскоре угнанную иномарку обнаружили сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения, экипаж ДПС обратил внимание на схожий по приметам с разыскиваемым автомобиль, припаркованный вдоль проезжей части по ул. Свердлова. Водитель находился рядом и пытался залить топливо в бензобак.

Угонщик был задержан, им оказался ранее судимый 29-летний житель Минска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Республики Беларусь (угон транспортного средства).

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром минчанин угнал автомобиль «Шкода», а затем, проезжая круговую развязку площади Ванеева, совершил ДТП, скрывшись с места...
 
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