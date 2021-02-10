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Как политический кризис разрушает экономику Беларуси
Источник материала: UDF
Так, компания SATIO осенью этого года провела исследование того, как белорусский бизнес воспринимает текущую экономическую ситуацию и каковы его ожидания относительно будущего.
Один из основных выводов был таков: политический кризис в стране, по оценкам компаний, приносит бизнесу больше проблем, чем пандемия СОVID-19.
В рамках еще одного опроса, проведенного в декабре, у представителей IT-сектора поинтересовались, какие наиболее вероятные риски для своей деятельности они видят. Как выяснилось, почти две трети опрошенных (64,1%) сказали, что считают возможным и очень возможным углубление политического кризиса в стране.
О том, что политический кризис приводит к негативным последствиям для бизнеса, заявляли еще в начале осени и бизнес-союзы. Об этом уже писал «Ежедневник».
Они обращали внимание, что после августовских событий резко ухудшился морально-психологический климат в трудовых коллективах, что напрямую влияет на производительность труда. По словам представителей бизнес-союзов, многие компании в Беларуси задумались о релокейте либо уже переносят активы в другие страны.
Представители делового сообщества отмечали, что сложившаяся в стране беспрецедентная ситуация социальной напряженности, наносит непоправимый удар по экономике.
«Из-за непринятия своевременных мер уже сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки. Многие предприниматели, в особенности представляющие интеллектуально емкие отрасли, заявляют о релокации бизнеса и смене налогового резидентства, остановке проектов, реализуемых с участием государственных структур», – заявляли в бизнес-союзах.
Разрушилось экономическое доверие
Вот и в очередной раз эксперты BEROC в своем свежем экономическом обзоре заявили о том, что политическая ситуация в стране оказывает самое непосредственное влияние на экономику.
По мнению Дмитрия Крука и Дмитрия Колькина, политический кризис, в котором оказалась страна, чреват не только краткосрочными потерями выпуска, но и эрозией институциональной среды, ведущей к долгосрочным потерям выпуска и благосостояния.
«Одним из трендов, который уже визуализируется, стало разрушение экономического доверия», – отметили они.
Эксперты констатируют, что наиболее явно это проявляется в том, что у белорусов снизилось доверие к рублю как средству сбережения, а также к белорусским банкам как финансовым посредникам. Проявления этого уже видны в показателях денежной статистики.
Ослабление доверия также заметно в отношениях между частными компаниями. Экономисты ссылаются на опросы бизнеса, который заявляет о том, что при заключении сделок их контрагенты все в большей мере требуют дополнительных условий и оговорок (предоплаты, поручительства или гарантии третьих сторон, и др.). Аналитики утверждают, что первичный импульс недоверия имеет все шансы перерасти в широкое распространение такой практики. Так, фирма, которая столкнулась с усилением недоверия к себе, вероятно, будет пытаться его ограничить, проецируя недоверие на своих прочих контрагентов и страхуя собственные риски в отношениях с ними. Такая среда репрессирует потенциал экономической активности.
«Отдельным каналом эрозии институциональной среды видится ухудшение восприятия фирмами защищенности своих прав, что также явственно прослеживается в опросах бизнеса. Качество юридической и правоохранительной систем часто рассматривается как ключевой критерий качества общественных институтов и бизнес-климата в целом. Поэтому низкое доверие системе права может напрямую вести к уменьшению экономической активности», – заявляют авторы в работе.
Существующие предприятия переориентируются на краткосрочные стратегии, так как долгосрочные проекты начинают восприниматься как слишком рискованные. Ряд фирм рассматривают опцию релокации своего бизнеса, или даже уже приступили к этому.
Авторы экономического обзора пишут, что за 2020 год в ряде регионов Польши зафиксирован рекордный рост регистрации бизнесов из Беларуси, а в отдельных из них наша страна заняла первое место по этому показателю.
Нет гарантий защищенности
Эксперты отмечают, что отсутствие гарантий защищенности своих прав также ограничивают приток новых бизнесов в национальную экономику. Тогда как именно они, как правило, обеспечивают наибольший вклад в рост производительности. А указанные долгосрочные механизмы и связанные с ними проблемы обладают высокой инерционностью. Остановить все это быстро не получится даже при устранении их триггера, считают Дмитрий Крук и Дмитрий Колькин.
По мнению авторов, восстановление доверия к национальной валюте, финансовой системе, а также между фирмами, обычно требует длительного времени.
«Несостоявшиеся сделки и инвестиционные проекты позднее смогут быть реализованы лишь частично. Мигрировавший бизнес и/или учрежденный за рубежом в качестве альтернативы Беларуси вряд ли будет готов быстро вернуться в страну. Таким образом, долгосрочные потери куда проще предотвратить, нежели смягчать их постфактум», – заключили эксперты BEROC.
Сам собой напрашивается вопрос: сколько еще опросов бизнеса нужно провести, сколько аналитиков и экономистов должны заявить, что сильнее всего сегодня бьет по экономике именно политический кризис, чтобы их услышали.
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Последствия разрушения экономического доверия, спровоцированного политической напряженностью в стране, уже видны в показателях денежной статистики, а также...
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