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Тихановская представила стратегию победы белорусов

10.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская представила стратегию победы белорусов
Участник протестов в Беларуси (фото из архива)
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник, 9 февраля, представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом правящего в республике Александра Лукашенко. Составители характеризуют полную победу как выход политзаключенных на свободу, начало переговоров о проведении новых выборов, проведение голосования с участием международных наблюдателей и развитие демократических институтов в стране.



Стачки, независимые профсоюзы и популяризация демократических ценностей


Среди прочего, авторы призывают рабочих вступать в независимые профсоюзы и организовывать стачки, а также проводить расследования о проблемах своих предприятий. Госслужащим же следует присоединяться к так называемой итальянской забастовке (предельно строгое выполнение должностных инструкций, фактически выливающееся в саботаж. - Ред.) и "коллективно давить" на своих руководителей, говорится на сайте стратегии. По версии ее составителей, сотрудникам сферы образования в Беларуси необходимо знакомить учащихся с темами прав человека и демократических ценностей, не показывать им "идеологические материалы", а также выходить из государственных профсоюзов, а лидерам мнений и СМИ - противостоять пропаганде.

В марте Беларусь увидит новую волну уличных протестов, следует из стратегии. По версии ее авторов, в апреле сторонники Лукашенко перестанут оказывать поддержку его режиму, а в мае демократические силы и власти республики сформируют переговорные группы.

Оппозиция работает над проектом новой конституции, который "практически написан" и скоро будет опубликован для открытого обсуждения, отмечается в стратегии. Авторы признали, что упускали диалог с властями.

Протесты после выборов президента


В Беларуси уже 6 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
 
 
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Среди шагов к победе над режимом Александра Лукашенко - освобождение политзаключенных и переговоры о новых выборах, объявила Светлана Тихановская. Оппозиция...
 
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