ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дороги в российском городе вместо реагентов посыпали свинцом и мышьяком

10.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Дороги в российском городе вместо реагентов посыпали свинцом и мышьяком
Кадр: телеграм-канал «Mash»
Дороги в Воркуте посыпают шлаком из котельных — вместо привычных реагентов коммунальщики используют мышьяк и свинец. Местные власти утверждают, что это безопасно для здоровья, тогда как активисты считают иначе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Горожане взяли пробы почвы и сдали их в лабораторию, аккредитованную НИИ химии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Результаты исследования показали, что земля загрязнена мышьяком в 4,4-6 раз больше предельно допустимой концентрации. Также были обнаружены свинец, медь, никель — их содержание в пробах достигло верхнего уровня ПДК.

«Фактически по всему городу шлакохранилище. Он [шлак] является отходом четвертого класса опасности. Когда машины по шлаку проезжают, он превращается в состояние пыли, она является гораздо более токсичной и оказывает намного более патогенное воздействие на организм», — объяснил активист Эдуард Петров. Когда все тает, токсичные вещества попадают со снегом в реки.

По словам Эдуарда, необходимо использовать традиционные и эффективные методы: крупный песок, гранитная крошка, которую можно мыть и использовать повторно. Нынешний смог из-за пыли грозит населению онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательных путей, однако местные власти настаивают, что никакой угрозы нет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные власти утверждают, что это безопасно для здоровья, тогда как активисты считают иначе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Масштабное социологическое исследование» за несколько дней до ВНС: проблемы и цели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by