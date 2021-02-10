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Фото: @houseboat.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый вид жилья задумали развивать в России Хаусботы

В России планируется развивать новый вид жилья — хаусботы, или самоходные дома на воде. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня 2021 года представить предложения по использованию таких зданий, следует из опубликованного на сайте правительства списка решений главы кабмина по итогам рабочей поездки в Карелию.«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — говорится в поручении. Ответственными за его выполнение назначены главы Минприроды, Минстроя, МЧС, Росприроднадзора и Росреестра.Ранее поселки из хаусботов и риверхаусов (жилых конструкций, расположенных на понтонах) думали разместить в акватории трех водохранилищ Московского региона. По проекту, каждый из плавучих поселков должен насчитывать 15-30 хаусботов площадью от 100 до 160 квадратных метров. Один такой поселок занимает порядка гектара водной поверхности.