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Новый вид жилья задумали развивать в России
Источник материала: UDF
Фото: @houseboat.ru
«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — говорится в поручении. Ответственными за его выполнение назначены главы Минприроды, Минстроя, МЧС, Росприроднадзора и Росреестра.
Ранее поселки из хаусботов и риверхаусов (жилых конструкций, расположенных на понтонах) думали разместить в акватории трех водохранилищ Московского региона. По проекту, каждый из плавучих поселков должен насчитывать 15-30 хаусботов площадью от 100 до 160 квадратных метров. Один такой поселок занимает порядка гектара водной поверхности.
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