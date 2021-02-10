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Новый вид жилья задумали развивать в России

10.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новый вид жилья задумали развивать в России
Фото: @houseboat.ru
В России планируется развивать новый вид жилья — хаусботы, или самоходные дома на воде. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня 2021 года представить предложения по использованию таких зданий, следует из опубликованного на сайте правительства списка решений главы кабмина по итогам рабочей поездки в Карелию.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — говорится в поручении. Ответственными за его выполнение назначены главы Минприроды, Минстроя, МЧС, Росприроднадзора и Росреестра.

Ранее поселки из хаусботов и риверхаусов (жилых конструкций, расположенных на понтонах) думали разместить в акватории трех водохранилищ Московского региона. По проекту, каждый из плавучих поселков должен насчитывать 15-30 хаусботов площадью от 100 до 160 квадратных метров. Один такой поселок занимает порядка гектара водной поверхности.
 
 
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