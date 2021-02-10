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Делегаты от Союза молодежи обсудили повестку Всебелорусского народного собрания
10.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До Всебелорусского народного собрания осталось два дня. Его делегаты от Союза молодежи из разных регионов Беларуси обсудили повестку предстоящего форума, передает телеканал «МИР 24».
На онлайн-встрече они обобщили свои предложения и идеи, которые хотели бы озвучить на народном форуме. Молодежь уверена, что не должна оставаться в стороне от политической жизни страны. Перед онлайн-встречей делегаты запустили проект «Родное – народное». Акция, по их словам, поможет популяризировать госсимволику.
11-12 февраля в Минске на
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Перед онлайн-встречей делегаты запустили проект «Родное – народное». Акция, по их словам, поможет популяризировать госсимволику.
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