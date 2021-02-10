Делегаты от Союза молодежи обсудили повестку Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До Всебелорусского народного собрания осталось два дня. Его делегаты от Союза молодежи из разных регионов Беларуси обсудили повестку предстоящего форума, передает телеканал «МИР 24».

«Среди молодежи на Всебелорусском народном собрании будут представлены разные ребята, это молодые учителя и врачи, это общественники и политики, которые работают в сельском хозяйстве и промышленности», – рассказал первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.

На онлайн-встрече они обобщили свои предложения и идеи, которые хотели бы озвучить на народном форуме. Молодежь уверена, что не должна оставаться в стороне от политической жизни страны. Перед онлайн-встречей делегаты запустили проект «Родное – народное». Акция, по их словам, поможет популяризировать госсимволику.