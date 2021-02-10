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Глава Мингорисполкома: к утру 10 февраля мы очистим Минск от снега
Источник материала: Навiны
К утру 10 февраля Минск будет расчищен от снега, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля.
«Я думаю, что завтра [10 февраля] к утру Минск полностью будет очищен и мы вернемся к состоянию, которое у нас было вчера», — сказал Кухарев в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале
«Снег не стал для нас неожиданностью. Мы уже несколько дней назад знали, что идет циклон и надо готовиться к нему. Техника была подготовлена, проведены организационные мероприятия со службами ЖКХ, и мы сегодня работали по ситуации», — заверил председатель Мингорисполкома.
Он отметил трудности в уборке дворов из-за большого количества припаркованных машин. «Мы будем работать над тем, чтобы привлекать жителей Минска для участия в уборке дворовых территорий. Все необходимое для этого есть, определены места выдачи инструмента, его в достаточном количестве. В интернете и в СМИ мы неоднократно обозначали эти места. Мы будем предлагать, чтобы совместными усилиями навели порядок», — сказал Кухарев.
При этом он заявил, что снегоуборочной техники достаточно, также привлекается техника сторонних организаций.
Кухарев заверил, что все готово и к снегопадам, прогнозируемым на четверг и пятницу. «Работа под контролем, техники хватает. Есть проблемы в часы пик, когда большое количество автомобилей на улицах. Они не позволяют колонам снегоуборочной техники работать в нужном интервале, для того чтобы полностью обеспечить расчистку снега, но подстраиваемся и после спада количества машин увеличиваем интервал, чтобы убрать снег», — отметил глава Мингорисполкома.
Как сообщалось, сегодня Александр Лукашенко
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Из-за снегопада на улицах столицы утром во вторник были
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К утру 10 февраля Минск будет расчищен от снега, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля.
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