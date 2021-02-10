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Глава Мингорисполкома: к утру 10 февраля мы очистим Минск от снега

10.02.2021 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К утру 10 февраля Минск будет расчищен от снега, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля.

Глава Мингорисполкома: к утру 10 февраля мы очистим Минск от снега

«Я думаю, что завтра [10 февраля] к утру Минск полностью будет очищен и мы вернемся к состоянию, которое у нас было вчера», — сказал Кухарев в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Снег не стал для нас неожиданностью. Мы уже несколько дней назад знали, что идет циклон и надо готовиться к нему. Техника была подготовлена, проведены организационные мероприятия со службами ЖКХ, и мы сегодня работали по ситуации», — заверил председатель Мингорисполкома.

Он отметил трудности в уборке дворов из-за большого количества припаркованных машин. «Мы будем работать над тем, чтобы привлекать жителей Минска для участия в уборке дворовых территорий. Все необходимое для этого есть, определены места выдачи инструмента, его в достаточном количестве. В интернете и в СМИ мы неоднократно обозначали эти места. Мы будем предлагать, чтобы совместными усилиями навели порядок», — сказал Кухарев.

При этом он заявил, что снегоуборочной техники достаточно, также привлекается техника сторонних организаций.

Кухарев заверил, что все готово и к снегопадам, прогнозируемым на четверг и пятницу. «Работа под контролем, техники хватает. Есть проблемы в часы пик, когда большое количество автомобилей на улицах. Они не позволяют колонам снегоуборочной техники работать в нужном интервале, для того чтобы полностью обеспечить расчистку снега, но подстраиваемся и после спада количества машин увеличиваем интервал, чтобы убрать снег», — отметил глава Мингорисполкома.

Как сообщалось, сегодня Александр Лукашенко поручил столичным службам организовать минчан для уборки снега. Об этом он заявил во время доклада Кухарева.

«В этом году настоящая зима, особенно сегодня, когда температура, пусть, казалось, не очень низкая — 10—15 градусов, но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню. Неожиданность для нас в том, что люди жалуются (мы мониторим интернет, по всем каналам), что мы не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — сказал Лукашенко.

Из-за снегопада на улицах столицы утром во вторник были 10-балльные пробки. Мингорисполком призвал жителей выйти на уборку снега, а автовладельцев — парковать машины так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

 
Теги: Минск
 
 
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К утру 10 февраля Минск будет расчищен от снега, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля.
 
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