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«Не знала, что можно забеременеть, будучи уже в положении». 39-летняя англичанка родила необычную двойню

10.02.2021 07:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

39-летняя жительница Великобритании Ребекка Робертс забеременела дочерью, когда уже третью неделю вынашивала сына, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Ной и Розали появилась на свет в сентябре 2020 года на 33-й неделе, раньше запланированного срока. Матери сделали кесарево сечение из-за проблем с пуповиной девочки.

При рождении Ной весил 2 килограмма, а его сестра — всего 1,2 килограмма. Два с половиной месяца мама с детьми находились в больнице под присмотром врачей. Недавно малышам исполнилось пять месяцев, они чувствуют себя хорошо.

«Я даже не знала, что можно забеременеть, будучи уже в положении», — призналась Ребекка. Врачи полагают, что причиной двойной беременности, называемой суперфетацией, могли стать таблетки для лечения бесплодия, которые принимала пара. При суперфетации в теле будущей матери могут развиваться сразу два плода разного возраста. Суперфетация встречается в медицинской практике крайне редко. В мире зафиксировано около двенадцати подобных случаев.

«Вы оба стали нашим смыслом жизни. Это было тяжело, волнительно и просто потрясающе. Когда держишь их на руках, разница в весе все еще чувствуется. Но моя маленькая птичка скоро догонит брата», — написала Ребекка в своем инстаграме.

 
 
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Женщина забеременела дочерью, когда уже третью неделю вынашивала сына.
 
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