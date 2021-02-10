«Волосы встали дыбом!» Владелец нового каркасного дома обнаружил внутри стен воду и плесень

Источник материала: Tut.by

Новый каркасный дом нашего читателя Владислава преподнес ему неприятный сюрприз: как только ударили первые морозы, внутри стен появились конденсат и разрастающаяся плесень. Фирма, которая строила дом, устранять недостатки не отказывалась, но с первого раза у нее не получилось. И со второго, и с третьего. После череды попыток исправить ситуацию владелец наконец понял — они не понимают, как это сделать правильно. Пока дело движется в сторону судебного иска, мы изучили, к каким последствиям приводит нарушение технологии в каркасном домостроении.



Фото предоставил владелец дома

«Только каркас!»

Владислав к выбору каркасной технологии для строительства своего дома под Борисовом подошел сознательно, и это не было попыткой удешевить стройку.

— С каркасами познакомился много лет назад — мой друг в Прибалтике построил себе каркасный дом, — рассказывает он. — Технология мне понравилась — можно в короткие сроки построить дом, готовый к заселению, реализовать свои архитектурные фантазии. К тому же это экологичная и энергоэффективная технология.

Проект он рисовал сам — дом на 140 «квадратов», с двускатной крышей в двух уровнях, вторым светом над гостиной и антресольным этажом. Следующим шагом был поиск компании, которая бы взялась за реализацию.

— Свой проект-рисунок с пожеланиями отдал для расчета сразу в несколько компаний, — рассказывает Владислав. — Выбрал ту, которая сделала лучшее предложение по цене при несущественном различии в применяемых материалах. Фирма это небольшая, и, как я понял, «отпочковалась» от более крупной. На личной встрече руководство мне рассказало, как они собираются строить, и я понял, что технологию они знают. По крайней мере, в теории все неплохо выглядело. Меня свозили на два объекта под Минском. Правда, они были на завершающей стадии строительства, еще нежилые. Показали, как и что будет выглядеть. С владельцами поговорить не удалось, но на этом я и не настаивал.

Каркас под ключ

В конце февраля прошлого года Владислав заключил договор на строительство дома. По нему фирма обязалась изготовить каркас с утеплением, с чистовой отделкой фасада (имитация бруса и ЦСП). Внутри — зашивка стен гипсокартоном и имитацией бруса под дальнейшую чистовую отделку. Крыша — фальцевая кровля с водостоками. Окна и двери — из ПВХ с ламинацией. Плюс терраса.



Так выглядел каркас летом

Все началось достаточно бодро — субподрядная бригада быстро и качественно сделала фундамент. Потом на участок прибыла бытовка и бригада строителей, состоящая из двух человек — специалиста Валентина и его подсобника Сергея. Стоит отметить, что работали они довольно быстро, и уже скоро на фундаменте стоял каркас дома. Его собирали из пиломатериалов техсушки — Владислав специально приезжал, замерял влажность влагометром. Потом возведенный каркас покрыли антисептиком. Со стороны все выглядело правильно и хорошо.

Стоит сказать, что Владислав часто заезжал на объект и лично контролировал качество работ. Говорит, что на этом этапе его все устраивало, по срокам ребята укладывались, взаимоотношения тоже сложились хорошие.



Фото предоставил владелец дома

Контролировал стройку и представитель компании Павел — своего рода собственный стройнадзор и снабженец.

— Ближе к осени стало понятно, что в сроки не укладываемся, — говорит Владислав. — В этом была и моя вина — не всегда вовремя удавалось финансировать стройку. Поэтому претензий по этому поводу у нас друг к другу не было.

В октябре прошлого года фирма сдала объект, итоговая стоимость, если перевести по курсу, — 74 тысячи долларов.

«Волосы дыбом встали»

Для чистовой внутренней отделки Владислав пригласил отделочников. Те приехали, и первое, что начали делать, — проверять ровность стен из гипсокартона. Выявили, что они кривые, завалены в некоторых местах на 5 см. Отделочники отказались шпатлевать и красить такие стены, чтобы «потом не краснеть за то, как это будет выглядеть». Они предложили два выхода из ситуации — выравнивать штукатуркой, которая не факт что держалась бы на гипсокартоне, или снимать его и заново прикручивать по независимому металлического каркасу.



Кривые стены





Владислав пригласил представителей фирмы разбираться. Те согласились, что неровные стены — это брак, и возместили стоимость гипсокартона и работ по его демонтажу и установке заново. Тогда владельцу казалось, что проблема будет решена максимально безболезненно. Показалось.



Вскрытие стен

К первым морозам запустили отопление в доме. Отделочники приступили к демонтажу гипсокартона и неожиданно заметили, что на пароизоляции практически во всех углах помещений, особенно в местах примыкания кровли и фундамента к стенам, обнаружился конденсат в большом количестве, мокрый утеплитель и плесень на деревянных деталях каркаса.











Конденсат на пароизоляции

— У меня поднялись волосы дыбом — это значит, что в этих местах стены промерзают, а значит, утепление и ветрозащита не сделаны должным образом, по технологии, — говорит Владислав. — Вскрылось, что на контрейках (брусках, которые держат пароизоляцию и к которым крепился ГКЛ) уже наметилось образование грибка и гнили. Когда их демонтировали, стало понятно, что древесина изначально низкого качества. И когда она попала в замкнутое пространство с влагой от конденсата, то грибы сразу пошли в рост.

Сейчас Владислав радуется, что опоздание по срокам строительства, переделка кривой гипсокартонной отделки и ранние морозы позволили вовремя выявить проблему.

— Если бы не заметили, а начали делать финишную отделку, то через год-два грибок бы разросся по всему каркасу, — говорит он. — Это привело бы к сносу дома. В данном случае сработала пословица: все что ни делается — делается к лучшему.

А дальше был скандал и неприятный разговор — на дом потрачена немалая сумма, и ожидания были совсем другие.



Снимок тепловизора указал на места промерзаний в месте стыка потолка и стены

Угол дома промерзает

— Я уже даже начал сомневаться, прав ли я был, когда выбрал каркасную технологию, — говорит Владислав. — Потом успокоился и понял, что столкнулся с безалаберным отношением исполнителя к соблюдению технологии. Их стройнадзор не проверил, как была сделана пароизоляция, пирог утепления, ветрозащита.



Плесень и капли воды внутри каркаса

Фирма, к слову, согласилась с претензиями заказчика и взялась за устранение недостатков. Привезли новый брусок для контррейки, вскрыли пароизоляцию и заложили по новому утеплитель с перевязкой, чтобы исключить мостики холода. В некоторых местах, где его изначально не уложили в нужном количестве, — доложили. Например, примыкание кровли и стен, мауэрлаты не были защищены снаружи утеплителем и ветрозащитой. Соответственно, в этих местах происходило промерзание и продувание. Что в итоге стало причиной образования конденсата внутри каркаса.



Контррейка в плесени

Понимая, что в доме могут быть места, которые визуально не выявить, владелец заказал тепловизионную съемку, чтобы не разбирать полностью стены. В итоге все выявленные недочеты были устранены до Нового года.

В качестве ветрозащиты использовалась паропропускаемая мембрана, предназначенная для каркасных домов. Как и пароизоляция. Поэтому претензий к материалам пирога стены нет.

— Мне сказали, что теперь можно спокойно продолжать отделку, — рассказывает Владислав. — Это был конец декабря и, если помните, морозов в это время не было. В доме все выглядело хорошо, и я даже договорился с Валентином на шлифовку имитации бруса под покраску. На этом конфликт, казалось, был исчерпан, работы продолжились.

«Вы должны сами это увидеть»

После Рождества на объект вернулись маляры и сразу позвонили Владиславу: «Вы должны сами это увидеть». Он приехал и понял, что проблемы не закончились — с потолка капала вода, было мокро в некоторых углах. Двадцатиградусные морозы выявили новые проблемы, которые в декабре при более слабых морозах не проявлялись.

В расстройстве от увиденного владелец дал команду разбирать уже смонтированный ГКЛ и имитацию бруса, чтобы увидеть проблему.

— Над гостиной, там где второй свет и установлена ферма, усиливающая кровлю, — там просто не установлена пароизоляция и все тепло проходило в утеплитель, из утеплителя на мембрану, там обмерзало, и все это конденсатом опять через вату капало на пол, — говорит он. — Проявились слабые углы стен, выявилась грубая ошибка прохода жгута проводки через стену на террасу. Это сделано напрямую через вату. Там не просто мостик холода был, а целая труба холодовая. В этом месте все промерзало насквозь и создавало конденсат.



Лед и конденсат на ветрозащите





В какой-то момент добрались и до ветрозащитной мембраны со стороны фасада. Обнаружили на ней лед. Почему он там образовывается, никто ответить не мог. Версию, что тепло выходит из дома через пароизоляцию и утеплитель, исключили, так как все «косяки» с герметичностью пароизоляции и утеплителем уже устранили и проверили тепловизором.





В один из дней фирма привезла на стройку независимого эксперта из Гостройнадзора, который проблему нашел, заглянув, как сделана подшивка кровли. Оказалось, что софит закрепили прямо по стропилам, перекрыв вентзазор вентфасада и кровли, тем самым ухудшив вентиляцию.

Получилось следующее: минимальное тепло, которое выходило из дома, попадало за мембрану под вентфасад, а так как вентиляции там как таковой не было, на мембране конденсировалась влага и примерзала к утеплителю.



Одна из причин, почему под фасадом появляется конденсат и лед, — неправильно смонтированные софиты подшивки кровли

— После этого я сделал вывод, что специалисты фирмы не знают, как нужно сделать по технологии, чтобы не было этих проблем, — говорит Владислав. — Попутно, кстати, выявилось, что еще и полы на первом и втором этажах положены не в уровень. Пришлось переделывать стяжки без разуклонки в санузлах.

В итоге Владислав отказался от предложения фирмы «довести дом до ума» — кредит доверия фирма уже выбрала.

— Мне теперь проще заплатить тем, кто доделает все это хорошо, — говорит Владислав. — Когда фирма предложила свои варианты устранения, я понял, что не могу им больше доверять. Компенсировать понесенные мною затраты на устранение этих проблем они отказались, аргументировав тем, что за эти работы я заплатил другим строителям слишком дорого, а они бы переделали дешевле. Разговоры зашли в тупик.

Владислав собирается обращаться в суд, чтобы фирма возместила как минимум затраты на устранение недостатков.

— Это не месть, — говорит он. — Они строят дома, не соблюдая технологий, а что бы делал я, если бы этого не заметил и через года два из стен грибы проросли? В каркасах я не разочаровался. Просто нужно найти тех, кто будет соблюдать принципы их строительства. А еще самому разбираться в теме и, к сожалению, контролировать и проверять каждый этап строительства.