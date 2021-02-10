В некоторых банках вместе с картой предлагают «пакет услуг». Что это и зачем он нужен

Альфа-Банк,

Пакет решений Smart Classic

В пакете выпускаются 2 международные карты уровня Classic в BYN и USD. Можно оформить дополнительные в EUR или RUB или бонусную на выбор с кэшбеком до 5%. Снятие наличных без комиссии во всех банкоматах мира (до 500 BYN в месяц). Выгодно покупать валюту — курс покупки=курсу продажи (до 500 USD). Можно открыть через приложение счет «Альфа-Копилка» и получать 1,5% годовых на счет в BYN. Бесплатное пополнение через ЕРИП до 12 500 BYN в месяц. Кроме этого, к пакету можно подключить расширение Smart Family. Тогда оформляется 3 карты (для вас и близких), цифровые обложки для них, предусмотрено бесплатное смс-информирование к одной из карт и до 15 000 BYN в месяц пополнение через ЕРИП.