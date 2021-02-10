В некоторых банках вместе с картой предлагают «пакет услуг». Что это и зачем он нужен

FINANCE.TUT.BY решил посмотреть, чем отличаются карты, выпущенные в пакете услуг, сколько они стоят и что предлагают банки в пакетах для «пластика» одного уровня.
В таблице указана информация по дебетовым картам стандартного уровня в пакетах услуг для физических лиц.
В семи белорусских банках можно выпустить карты в пакетах услуг. Мы посмотрели, насколько это выгодно, есть ли разница между выпуском «пластика» вне пакета и чем пакеты услуг (с выпуском карт одного уровня) отличаются в разных банках.
В Альфа-Банке и Банке Дабрабыт карты можно выпустить только в пакете услуг. В Дабрабыте он бесплатный, в Альфа-Банке — только при выполнении определенных условий.
В Банке БелВЭБ обслуживание карты в пакете и без пакета услуг принципиально ничем не отличается. Разве что кэшбек по карте без пакета будет чуть ниже. И есть разница в стоимости — в пакете выпускать карту выгоднее.
В Белинвестбанке тоже разница между выпуском «пластика» в пакете и без пакета — преимущественно в цене. Только здесь выгоднее оформлять карту без пакета услуг — (24/30 BYN, в зависимости от способа оформления). Правда, по карте в пакете будет бесплатным смс-информирование по приходным операциям.
БПС-Сбербанк предлагает на выбор два пакета услуг. Отличаются они в первую очередь стоимостью. Выгоднее оформлять тот, который дороже на 1 рубль (3.99 BYN), потому что в него включены пять переводов через приложение внутри банка без комиссии, также без комиссии можно снимать до 500 BYN в любых банкоматах страны. А если рассчитываться на сумму более 300 BYN, пакет будет бесплатным. Карта такого уровня вне пакета услуг будет стоить 25 BYN за 3 года, но перевод средств между картами банка будет с комиссией 2 BYN, за снятие наличных — плата 3% или 4% от суммы.
В Приорбанке карту выгодно оформлять в пакете услуг, потому значительно отличается лимит по снятию наличных без комиссии (по карте без пакета — только 200 BYN в месяц), смс-информирование без комиссии, можно выпустить одну бесплатную карту такого же уровня и одну в валюте со скидкой. «Пластик» без пакета услуг стоит 55/60/65 BYN в зависимости от способа выпуска.
В Цептер Банке при оформлении карты в пакете услуг отличием является только бесплатное смс-информирование. Без пакета «пластик» стоит 25 BYN за весь срок.
Название банка
Особенности пакета
Стоимость карты
Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic
В пакете выпускаются 2 международные карты уровня Classic в BYN и USD.
Можно оформить дополнительные в EUR или RUB или бонусную на выбор с кэшбеком до 5%.
Снятие наличных без комиссии во всех банкоматах мира (до 500 BYN в месяц).
Выгодно покупать валюту — курс покупки=курсу продажи (до 500 USD).
Можно открыть через приложение счет «Альфа-Копилка» и получать 1,5% годовых на счет в BYN.
Бесплатное пополнение через ЕРИП до 12 500 BYN в месяц.
Кроме этого, к пакету можно подключить расширение Smart Family. Тогда оформляется 3 карты (для вас и близких), цифровые обложки для них, предусмотрено бесплатное смс-информирование к одной из карт и до 15 000 BYN в месяц пополнение через ЕРИП.
4,9 BYN в месяц (5,9 BYN с подключенным Smart Family).
При выполнении определенных условий (например, 15/25 операций в месяц или расчет на сумму более 250/400 BYN) — бесплатно.
Банк БелВЭБ,
Пакет услуг «Все просто»
Оформляется основная международная карточка Visa Classic.
Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и партнеров без ограничений.
Можно подключить в приложении программу лояльности UP4U. По карте Visa Classic начисляется кэшбек 0,3% за все операции.
Смс-информирование — 2,50 BYN в месяц.
Бесплатная доставка карты почтой.
0,50 BYN в месяц.
Белинвестбанк,
Пакет услуг «Стандартный»
Оформляются Visa Classic или Mastercard Standard.
В пакет включены оплата за смс-информирование по приходным операциям, перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия.
1.99 BYN в месяц.
БПС-Сбербанк,
Пакет услуг «Классический» и «Классический 2.0»
Оформляется карта Visa Classic или Mastercard Standart.
Бесплатное смс-информирование обо всех операциях.
Выпуск дополнительной карты (стандартного уровня) в валюте со скидкой 80% открытие доп. карты к счету на имя несовершеннолетнего со скидкой 50%.
Перевод с карты на карту внутри банка без комиссии (2 перевода в месяц).
До 150 BYN можно снимать без комиссии в любых банкоматах страны.
Предусмотрена доставка карты.
Обслуживание — 2.99 BYN в месяц.
Оформляется карта Visa Classic или Mastercard Standart.
Смс-оповещение настроено на операции свыше 40 BYN.
Можно оформить доп. карту в валюте к счету (Visa Classic или Mastercard Standart).
Перевод с карты на карту внутри банка без комиссии (5 переводов в месяц).
До 500 BYN можно снимать без комиссии в любых банкоматах страны.
Предусмотрена доставка карты.
Обслуживание — 3.99 BYN в месяц. При расчете свыше 300 BYN в месяц — обслуживание бесплатное.
Банк Дабрабыт,
Пакет услуг «Классический»
Оформляется карта Mastercard Standard или Visa Classic.
Бесплатное пополнение через ЕРИП, перевод денег в приложении между картами одного клиента без комиссии.
Бесплатный перевыпуск карты.
Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, Белгазпромбанка и РРБ-Банка.
Бесплатное смс-информирование по приходным операциям.
Бесплатно.
Приорбанк,
Пакет услуг «Классический»
Оформляется карта Visa Classic или Mastercard Standard.
Бесплатное снятие валюты в банкоматах и кассах банка, бел. рублей — в любых банкоматах (до 2000 BYN), на почте (до 5000 BYN).
Бесплатный выпуск дополнительной карточки в пакете услуг и Visa Classic/Mastercard Standard без пакета услуг и выпуск карты в валюте со скидкой.
Бесплатное смс-информирование по любым операциям свыше 50 BYN.
Действует дисконтная программа «KEYcard».
Перевыпуск карты по сниженной стоимости.
3,50 BYN в месяц.
Цептер Банк,
Пакет услуг «Классик»
Оформляется карта Visa Classic.
Бесплатное смс-информирование и пополнение через ЕРИП.
3 BYN в месяц.
Название банка
Особенности пакета, стоимость карты
Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic
В пакете выпускаются 2 международные карты уровня Classic в BYN и USD.
Можно оформить дополнительные в EUR или RUB или бонусную на выбор с кэшбеком до 5%.
Снятие наличных без комиссии во всех банкоматах мира (до 500 BYN в месяц).
Выгодно покупать валюту — курс покупки=курсу продажи (до 500 USD).
Можно открыть через приложение счет «Альфа-Копилка» и получать 1,5% годовых на счет в BYN.
Бесплатное пополнение через ЕРИП до 12 500 BYN в месяц.
Кроме этого, к пакету можно подключить расширение Smart Family. Тогда оформляется 3 карты (для вас и близких), цифровые обложки для них, предусмотрено бесплатное смс-информирование к одной из карт и до 15 000 BYN в месяц пополнение через ЕРИП.
4,9 BYN в месяц (5,9 BYN с подключенным Smart Family).
При выполнении определенных условий (например, 15/25 операций в месяц или расчет на сумму более 250/400 BYN) — бесплатно.
Банк БелВЭБ,
Пакет услуг «Все просто»
Оформляется основная международная карточка Visa Classic.
Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и партнеров без ограничений.
Можно подключить в приложении программу лояльности UP4U. По карте Visa Classic начисляется кэшбек 0,3% за все операции.
Смс-информирование — 2,50 BYN в месяц.
Бесплатная доставка карты почтой.
0,50 BYN в месяц.
Белинвестбанк,
Пакет услуг «Стандартный»
Оформляются Visa Classic или Mastercard Standard.
В пакет включены оплата за смс-информирование по приходным операциям, перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия.
1.99 BYN в месяц.
БПС-Сбербанк,
Пакет услуг «Классический» и «Классический 2.0»
Оформляется карта Visa Classic или Mastercard Standart.
Бесплатное смс-информирование обо всех операциях.
Выпуск дополнительной карты (стандартного уровня) в валюте со скидкой 80% открытие доп. карты к счету на имя несовершеннолетнего со скидкой 50%.
Перевод с карты на карту внутри банка без комиссии (2 перевода в месяц).
До 150 BYN можно снимать без комиссии в любых банкоматах страны.
Предусмотрена доставка карты.
Обслуживание — 2.99 BYN в месяц.
Оформляется карта Visa Classic или Mastercard Standart.
Смс-оповещение настроено на операции свыше 40 BYN.
Можно оформить доп. карту в валюте к счету (Visa Classic или Mastercard Standart).
Перевод с карты на карту внутри банка без комиссии (5 переводов в месяц).
До 500 BYN можно снимать без комиссии в любых банкоматах страны.
Предусмотрена доставка карты.
Обслуживание — 3.99 BYN в месяц. При расчете свыше 300 BYN в месяц — обслуживание бесплатное.
Банк Дабрабыт,
Пакет услуг «Классический»
Оформляется карта Mastercard Standard или Visa Classic.
Бесплатное пополнение через ЕРИП, перевод денег в приложении между картами одного клиента без комиссии.
Бесплатный перевыпуск карты.
Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, Белгазпромбанка и РРБ-Банка.
Бесплатное смс-информирование по приходным операциям.
Бесплатно.
Приорбанк,
Пакет услуг «Классический»
Оформляется карта Visa Classic или Mastercard Standard.
Бесплатное снятие валюты в банкоматах и кассах банка, бел. рублей — в любых банкоматах (до 2000 BYN), на почте (до 5000 BYN).
Бесплатный выпуск дополнительной карточки в пакете услуг и Visa Classic/Mastercard Standard без пакета услуг и выпуск карты в валюте со скидкой.
Бесплатное смс-информирование по любым операциям свыше 50 BYN.
Действует дисконтная программа «KEYcard».
Перевыпуск карты по сниженной стоимости.
3,50 BYN в месяц.
Цептер Банк,
Пакет услуг «Классик»
Оформляется карта Visa Classic.
Бесплатное смс-информирование и пополнение через ЕРИП.