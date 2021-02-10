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«Просьба об экстрадиции Валерия Цепкало — неприкрытая попытка мести режима Лукашенко»

10.02.2021 07:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Требование белорусских правоохранительных органов об экстрадиции временно проживающего в Латвии бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало должно быть отклонено, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

«Просьба об экстрадиции Валерия Цепкало — неприкрытая попытка мести режима Лукашенко»

«Рассматриваю просьбу режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало как неприкрытую попытку мести, требование должно быть отклонено», — написал Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».

По его словам, в соответствии с латвийским законодательством решение об экстрадиции принимают компетентные правоохранительные органы после оценки всех аспектов дела.

8 февраля Следственный комитет Беларуси сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру страны документы об инициировании процедуры экстрадиции Цепкало, который обвиняется в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.

Бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не зарегистрированный кандидатом в президенты, покинул Беларусь вместе с детьми 23 июля прошлого года из-за угрозы ареста.

7 февраля Следственный комитет сообщил, что через генпрокурора отправил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило (создатель телеграм-канала, признанного экстремистским) и Романа Протасевича (бывший редактор этого канала).

5 ноября 2020 года Следственный комитет внес Путило и Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Они являются обвиняемыми по трем статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 130 (разжигание вражды).

Еще раньше, в октябре, суд Центрального района Минска признал популярный телеграм-канал, созданный Степаном Путило, и логотип канала экстремистскими.

Роман Протасевич отреагировал в «Твиттере» на решение СК просить Польшу о его экстрадиции: «Дорогие спецслужбы, я уже почти 5 месяцев живу в другой стране. Так что отправляйте свои бумажки кому угодно и сколько угодно дальше».

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Теги: Минск
 
 
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Требование белорусских правоохранительных органов об экстрадиции временно проживающего в Латвии бывшего претендента на пост президента Валерия
 
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