«Просьба об экстрадиции Валерия Цепкало — неприкрытая попытка мести режима Лукашенко»

Требование белорусских правоохранительных органов об экстрадиции временно проживающего в Латвии бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало должно быть отклонено, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.





«Рассматриваю просьбу режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало как неприкрытую попытку мести, требование должно быть отклонено», — написал Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».

По его словам, в соответствии с латвийским законодательством решение об экстрадиции принимают компетентные правоохранительные органы после оценки всех аспектов дела.

8 февраля Следственный комитет Беларуси сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру страны документы об инициировании процедуры экстрадиции Цепкало, который обвиняется в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.

Бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не зарегистрированный кандидатом в президенты, покинул Беларусь вместе с детьми 23 июля прошлого года из-за угрозы ареста.

7 февраля Следственный комитет сообщил, что через генпрокурора отправил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило (создатель телеграм-канала, признанного экстремистским) и Романа Протасевича (бывший редактор этого канала).

5 ноября 2020 года Следственный комитет внес Путило и Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Они являются обвиняемыми по трем статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 130 (разжигание вражды).

Еще раньше, в октябре, суд Центрального района Минска признал популярный телеграм-канал, созданный Степаном Путило, и логотип канала экстремистскими.

Роман Протасевич отреагировал в «Твиттере» на решение СК просить Польшу о его экстрадиции: «Дорогие спецслужбы, я уже почти 5 месяцев живу в другой стране. Так что отправляйте свои бумажки кому угодно и сколько угодно дальше».

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