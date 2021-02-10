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«Просьба об экстрадиции Валерия Цепкало — неприкрытая попытка мести режима Лукашенко»
Источник материала: Навiны
Требование белорусских правоохранительных органов об
«Рассматриваю просьбу режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало как неприкрытую попытку мести, требование должно быть отклонено», — написал Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».
По его словам, в соответствии с латвийским законодательством решение об экстрадиции принимают компетентные правоохранительные органы после оценки всех аспектов дела.
8 февраля Следственный комитет Беларуси сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру страны документы об инициировании процедуры экстрадиции Цепкало, который обвиняется в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.
Бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не зарегистрированный кандидатом в президенты, покинул Беларусь вместе с детьми 23 июля прошлого года из-за угрозы ареста.
7 февраля Следственный комитет сообщил, что через генпрокурора
5 ноября 2020 года Следственный комитет внес Путило и Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Они являются обвиняемыми по трем статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 130 (разжигание вражды).
Еще раньше, в октябре, суд Центрального района Минска признал популярный телеграм-канал, созданный Степаном Путило, и логотип канала экстремистскими.
Роман Протасевич отреагировал в «Твиттере» на решение СК просить Польшу о его экстрадиции: «Дорогие спецслужбы, я уже почти 5 месяцев живу в другой стране. Так что отправляйте свои бумажки кому угодно и сколько угодно дальше».
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Требование белорусских правоохранительных органов об экстрадиции временно проживающего в Латвии бывшего претендента на пост президента Валерия
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