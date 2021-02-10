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Соболенко прошла Касаткину, а Герасимов уступил Карацеву
Источник материала: Навiны
Сегодня ночью в Мельбурне в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии прошли белорусско-российские противостояния.
В мужской одиночке 79-я ракетка Егор Герасимов разгромно уступил Аслану Карацеву (114-я) — 0:6, 1:6, 0:6.
В женском турнире 7-й номер мирового рейтинга Арина Соболенко взяла верх над Дарьей Касаткиной — 7:6, 6:3.
В третьем круге белоруска встретится с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Энн Ли (США).
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Сегодня ночью в Мельбурне в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии прошли белорусско-российские противостояния.
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